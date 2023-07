Elecciones generales 2023 en España en directo | Candidatos y última hora de Sánchez y Feijóo

Faltan sólo 10 días para las elecciones generales 2023 en España y las encuestas ya vaticinan un cambio de paradigma en el país. El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo impulsa al candidato del PP, que según una encuesta de Data10 para OKDIARIO, va camino de los 150 escaños y amplía a 179 la mayoría absoluta con Vox. Sigue en directo la última hora de las elecciones generales del 23J en España.

Sánchez acusa a Feijóo de «embarrar»

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por «cuestionar» el voto por correo para «embarrar el debate político» de cara a las elecciones generales del 23J. Sánchez niega «en absoluto» haber dado órdenes para dificultar el voto por correo. A su juicio, el líder del PP lo que intenta es crear «desafección para que la gente no vaya a votar y desconfíe del proceso electoral». Así lo ha sostenido este jueves en declaraciones a la Cadena Ser.

Feijóo: «Aquí nadie habla de pucherazo»

El líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende que no pueden ser «cicateros con ningún recurso» en el voto por correo para las elecciones generales del 23J porque se trata de que «no se quede un solo voto en una cartería». «Aquí nadie habla de pucherazo, aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de CCOO y UGT, que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo», ha señalado Feijóo este jueves en declaraciones a esRadio.

Vox se compromete a dejar fuera a los «ideólogos» de ETA

Vox ha recordado este jueves a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 26 años de su asesinato. El partido de Santiago Abascal defiende que seguirá «luchando» para que los «ideólogos» de la banda terrorista ETA no estén en las instituciones, en alusión a EH Bildu. «En Vox seguiremos luchando por mantener vivo el espíritu de Ermua y hacer el mejor homenaje: terroristas y asesinos de ETA en prisión, y sus ideólogos fuera de las instituciones», señala la formación.

⚫ Hoy se cumplen 26 años del secuestro y vil asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos del comando etarra de Txapote. Todo por defender España y la libertad. En VOX seguiremos luchando por mantener vivo el espíritu de Ermua y hacer el mejor homenaje: terroristas y asesinos de… pic.twitter.com/jUc9Dl7K08 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 13, 2023

Gamarra: «Sánchez no quiere que votemos porque cree que así gana él»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido que se «pongan todos los medios necesarios» para que todos los españoles puedan votar a tiempo por correo en las elecciones generales del 23J. «Sánchez pretende que no votemos el 23J porque cree que así ganaría él. Pensó que hay mucha gente de vacaciones, que va a hacer mucho calor y que eso desanima al voto. Y pensó que, si hacía elegir a los españoles entre urnas o vacaciones, los españoles elegirían vacaciones y él podría ganar», afirma Gamarra en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Hoy finaliza el plazo para solicitar el voto por correo

El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23J finaliza este jueves 13 de julio. Sin embargo, los ciudadanos que lo hayan pedido tienen hasta el próximo 20 de julio para poder depositarlo en cualquier oficina de Correos de España en su horario habitual. Aquellos electores que escojan esta forma de votación pueden solicitarlo hasta el día de hoy de forma presencial en cualquier oficina de Correos o por Internet a través de su página web.

Voto por correo

Correos está desbordado por la alta demanda de voto por correo que están solicitando los españoles de cara a las elecciones del 23 de julio. La fecha no es la mejor para acudir a votar porque son muchos los que ya tenían reservadas sus vacaciones y no podrán acudir presencialmente a las urnas. Sin embargo, los españoles no quieren quedarse sin ejercer su derecho al voto y por eso lo harán a través de esta vía. Tal ha sido la demanda, que se han ampliado los plazos para solicitar y enviar el voto.

Qué dicen las encuestas

Las encuestas no dudan: el debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tuvo un claro ganador y este fue el líder del Partido Popular. El gallego salió catapultado del cara a cara tras una primera encuesta de Data 10 que refleja que los populares han subido casi un punto en intención de voto y alcanzan ya los 145 diputados a menos de dos semanas para el 23J.

Pedro Sánchez estalla con su equipo

Pedro Sánchez quedó KO tras el debate electoral que celebró Atresmedia. Alberto Núñez Feijóo noqueó al presidente con su palabra y Sánchez salió hundido. No era el debate que esperaba ni el que sus asesores habían preparado. La magnitud de la derrota ha sido tal que el presidente no dudó en reprochar lo ocurrido a su equipo: «Me estáis hundiendo».