Los 15 bulos más descarados de Sánchez en el debate con Feijóo según un informe de 11 folios del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha elaborado un informe de «11 folios», según el líder del partido, con las mentiras de Pedro Sánchez en el debate televisivo del pasado lunes en Atresmedia, del que el jefe de la oposición salió ganador. El informe, a cuyo contenido ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido elaborado con datos, gráficos y argumentaciones por el equipo del PP más cercano a Feijóo que trabaja en Génova y por el Grupo Parlamentario de Congreso y Senado. El propio Feijóo se ha referido a dicho documento en una entrevista este jueves en La mañana de Federico de esRadio.

Aquí un recopilatorio de algunas de las «mentiras más descaradas» de Pedro Sánchez en el debate, según sostiene el PP:

1. DATO FALSO: «Hemos creado 2 millones de empleos», «Estamos creando empleo de calidad», manifestó Sánchez en el debate. DATO CORRECTO: Datos de afiliación a la Seguridad Social: 1.863.000 empleos más. Datos EPA: 1.109.000 empleos más.

2. DATO FALSO: «En febrero de 2022 teníamos una inflación del 2%», manifestó Sánchez. DATO CORRECTO: La inflación era del 7,6%; e incluso 2 meses antes, en diciembre del 2021 ya era del 6,5%, como dijo Feijóo.

3. DATO FALSO: «En términos de PIB esta va a ser la economía occidental que va a acabar con menor déficit», señaló el candidato socialista. DATO CORRECTO: 17 países de la UE se espera que tengan menos déficit que España, incluyendo a Alemania, Portugal, Países Bajos, entre otros.

4. DATO FALSO: «Tenemos una deuda pública que estamos reduciendo”, sostuvo el líder del PSOE. DATO CORRECTO: La deuda pública sigue aumentando, aunque en términos relativos de 5 PIB se haya reducido por el efecto del denominador.

5. DATO FALSO: «Nosotros hemos rebajado los impuestos a la clase media y trabajadora», declaró Sánchez. DATO CORRECTO: Han bajado algunos impuestos (como el IVA de los alimentos o de la electricidad), pero han subido muchos más (más de 40), no han ajustado ninguno a la inflación, y somos el país europeo que más ha aumentado la presión fiscal: 10 veces más que la media europea.

6. DATO FALSO: Sánchez señaló que hay más autónomos que hace un año. DATO CORRECTO: Hay 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA.

7. DATO FALSO: El presidente del Gobierno dijo que e PP ha votado en contra de la revalorización de las pensiones. DATO CORRECTO: El PP votó a favor de revalorizar las pensiones conforme al IPC. En 2020 votó a favor del Pacto de Toledo, que pide (recomendación 2ª) la «revalorización anual de las pensiones en base al IPC real» como garantía «para conservar el poder adquisitivo de las pensiones». Asimismo, en septiembre de 2022 también el Grupo Popular votó en el Senado revalorizar las pensiones conforme al IPC. «Lo que no podemos apoyar es una reforma de pensiones que es un parche, que perjudica la sostenibilidad y la contributividad del sistema. No apoyar la reforma no es votar contra la revalorización de las pensiones», subraya el partido de Feijóo.

8. DATO FALSO: Sánchez llegó a decir en el ‘cara a cara’ de Atresmedia que Zapatero no congeló las pensiones. DATO CORRECTO: La mayor deslealtad con el Pacto de Toledo, señala el PP, la llevó a cabo un Gobierno socialista cuando en 2010 –con Zapatero -congelaron las pensiones con el voto a favor de Pedro Sánchez. Supuso la mayor pérdida de poder adquisitivo de nuestra historia reciente (2.060 millones de euros) y esto se hizo llamativamente en un momento en que el Fondo de Reserva tenía un total de 66 000 millones de euros, indica el PP en su informe.

9. DATO FALSO: Sánchez dijo que «gracias a la solución ibérica los españoles ahora mismo se están se han ahorrado 5.000 M€ en la factura energética». DATO CORRECTO: Ha supuesto un «recorte» en la factura eléctrica respecto a la ausencia del mecanismo de un – 14% para unos consumidores (el 31% de la demanda) pero ha incrementado el coste un +43% a otros (29% de la demanda), por el nuevo cargo para compensar a las empresas por generar con gas y carbón. «No se aplica desde primeros de marzo de este año, por la bajada de precios internacionales de gas», añade el PP.

10. DATO FALSO: «No es cierto que yo gobierne con Bildu», esgrimió también Sánchez sobre sus socios proetarras. DATO CORRECTO: Abril 2015: en Navarra Televisión dijo que «con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar». En febrero de 2016, afirmó que «con el único partido que no vamos a entablar diálogo es con Bildu», y en 2019, señaló que «El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada».

11. DATO FALSO: «Yo sólo utilizo el Falcon para visitas oficiales». DATO CORRECTO: Sánchez usó el Falcon para ir a Castellón para asistir al Festival Internacional de Benicasim (FIB), para asistir a mítines y el Super Puma a La Rioja para ir a la boda de su cuñado.

12. DATO FALSO: «Hemos reconstruido el Sistema Nacional de Salud», afirmó Sánchez. DATO CORRECTO: Hay 793.521 pacientes esperando para ser operados, el mayor dato desde 2003; más de 600 días de demora media para acceder a innovaciones terapéuticas; y un 6,17 sobre 10 de satisfacción ciudadana con el funcionamiento del SNS, la peor nota desde 2005.

13. DATO FALSO: «El PP votó en contra de todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad», declaró Sánchez. DATO CORRECTO: De las 5 citadas el PP no votó en contra en al menos 3. En la Ley Integral de violencia de género (LO 1/ 2004): el PP votó a favor; en la Ley de igualdad de trato entre mujeres y hombres (LO 3/2007): el PP se abstuvo; y en la «Ley de igualdad retributiva» el PP no pudo votar ni a favor ni en contra porque se aprobó con un Real Decreto, no mediante una ley, precisan los populares.

14. DATO FALSO: «No es verdad [que se haya incrementado la okupación de viviendas desde que Sánchez es presidente]», aseveró Sánchez. DATO CORRECTO: Entre 2018 y 2022 las denuncias por ocupación ilegal en España se han incrementado un 37% (fuente: Ministerio del Interior).

15. DATO FALSO: «Es mentira [la implantación de nuevos peajes]». DATO CORRECTO: El Gobierno se comprometió con Bruselas a «la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024».