Cuca Gamarra sobre el voto por correo: «Sánchez pretende que no votemos el 23J porque cree que así ganaría él»

«Sánchez pretende que no votemos el 23J porque cree que así ganaría él. Pensó que hay mucha gente de vacaciones, que va a hacer mucho calor y que eso desanima al voto. Y pensó que, si hacía elegir a los españoles entre urnas o vacaciones, los españoles elegirían vacaciones y él podría ganar”. Es la conclusión que saca Cuca Gamarra de la nada casual elección de la fecha electoral.

Tras la denuncia de OKDIARIO, que ha agitado la campaña electoral, sobre el retraso en la tramitación del voto masivo por correo que está produciendo, Cuca Gamarra afirma en la entrevista: «Exigimos que se pongan todos los medios necesarios para que todos los votos lleguen a tiempo a las urnas y formen parte del recuento electoral”. Hoy, precisamente, acaba el plazo para solicitar el voto por correo.

Tal y como adelantó OKDIARIO, un tercio de los 2,2 millones de ciudadanos que han pedido, por ahora, votar por correo no ha recibido aún la documentación, lo que pone en peligro que puedan ejercer su derecho constitucional, dado que muchos se habrán desplazado ya a sus lugares de vacaciones y, una vez solicitado el voto por correo, tampoco se puede hacer ya presencialmente. El PP se ha puesto en marcha y ha exigido a la Junta Electoral que se dirija a Correos con urgencia y tome medidas.

Correos aparece, así, en la campaña del 23J, como apareció el 28M con la compra de votos por parte de candidatos del PSOE o de sus socios musulmanes de Melilla. En cualquier país democrático normal en el que el Gobierno no hubiera cooptado todas las instituciones, la gestión del voto por correo no sería noticia. Pero Correos en España lo dirige penosamente el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano. Fue el primero en ser enchufado por Sánchez en junio de 2018 a razón de 200.000 euros al año de sueldo. Serrano fue, entre otras cosas, el ‘custodio’ de la polémica tesis doctoral de Sánchez y quien vigilaba, en la universidad donde se encontraba, quién se interesaba por ella o había pedido consultarla, especialmente si eran periodistas. Fuentes del PP creen que la gestión del enchufado de Sánchez puede haber dejado a Correos con serios problemas de viabilidad después de haber heredado una compañía que absolutamente rentable, de vanguardia y una referencia en Europa.

Al hilo de la denuncia de OKDIARIO, Feijóo llegó ayer a prometer ayer a los trabajadores de Correos pagarles, nada más llegar al Gobierno, las horas extra que sean necesarias para canalizar la riada récord de voto por correo que han recibido debido a las vacaciones. En la entrevista a OKDIARIO, Cuca Gamarra dice que la fecha electoral elegida por Sánchez fue un órdago a los españoles para que eligieran entre vacaciones o voto. Pero se muestra convencida de que el tiro le saldrá por la culata porque “los españoles -señala- están hartos del sanchismo”.

P.- Hemos publicado en OKDIARIO que sólo 1/3 de los 2,2 millones de votantes por correo han recibido la documentación con las papeletas ¿Lo están vigilando?

R.- Lo estamos siguiendo y vamos a exigir, lógicamente, más medidas a la Junta Electoral Central para garantizar que los votos de esos más de 2 millones de españoles que han querido votar por correo lleguen a las urnas el 23 de julio. Lo que pretende Pedro Sánchez es que no votemos porque él cree que, así, ganaría. Quiere que elijamos entre urnas o vacaciones. Y los españoles, hartos del sanchismo y hartos de Pedro Sánchez y de su búsqueda del ventajismo, lo que le decimos es que no elegimos, que queremos urnas y vacaciones y que votamos por correo. Y en ese camino estamos trabajando para garantizar que se ponen todos los medios para que todos esos votos lleguen a tiempo, puedan formar parte del recuento electoral y sumarse al cambio.

P.- Dice usted que Pedro Sánchez no quiere que votemos el día 23

R.- Pedro Sánchez siempre piensa en sí mismo y adelantó las elecciones, en primer lugar, para garantizarse ser el candidato. Si no hubiera convocado elecciones, a lo mejor el Partido Socialista se hubiera replanteado quién era su candidato. Pero, por otro lado, lo que busca Pedro Sánchez es que no votemos. Él pensó que hay mucha gente de vacaciones, que va a hacer mucho calor y que eso desanima al voto. Y pensó que, si hacía elegir a los españoles entre urnas o vacaciones, los españoles elegirían vacaciones y él podría ganar. Pero Sánchez no conoce a los españoles. Los españoles estamos hartos. Hartos del sanchismo y hartos de ver cómo siempre gana Bildu, cómo siempre los independentistas consiguen todo lo que quieren de Sánchez. En definitiva, hartos de que el presidente del Gobierno de España sea un chollo para los independentistas. Y, por eso, los españoles no elegimos entre vacaciones o voto, sino que muchos millones de españoles, más de 2 millones de españoles, han decidido que es posible urnas y vacaciones a través del voto por correo. De manera que vamos a pedir todo tipo de medidas para que se garantice que esos votos llegan a tiempo porque el Partido Popular es una garantía para los españoles.