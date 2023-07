El atasco en el voto por correo fuerza a Correos a abrir sus oficinas durante el fin de semana

Insólito: Correos abrirá sus oficinas este fin de semana para tratar de desatascar la enorme cantidad de votos por correo que aún no han sido entregados a los electores españoles, así como para facilitar el voto a los apenas 500.000 votantes que sí lo han recibido. Además, Correos no descarta ampliar el plazo fijado como límite para votar en sus oficinas, que finalizaba el próximo 20 de julio. Sólo un tercio de los 2,2 millones de españoles que han pedido el voto por correo ha recibido su papeleta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a los carteros para que puedan repartir toda esa documentación ante la incapacidad mostrada hasta ahora por la dirección de Correos, en manos del socialista Juan Manuel Serrano.

El director adjunto de operaciones en Correos, José Luis Alonso Nistal, ha confirmado que este sábado y domingo se abrirán varios cientos de oficinas de Correos por toda España ante el aluvión de quejas de votantes que no lo han recibido o que deben esperar largas colas al sol para depositar su papeleta.

En grandes capitales como Madrid y Barcelona o en zonas turísticas de Valencia o en Andalucía las oficinas de Correos abrirán el sábado de 9.00 a 21.00 horas, mientras que en el resto abrirán de 9.00 a 14.00 horas. El domingo también habrá un gran número de oficinas abiertas de 9.00 a 14.00 horas.

Sin reparto

El caos en la gestión del voto por correo por parte de la empresa pública Correos, dirigida por el íntimo amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, se refleja en casos, en apariencia anecdóticos, pero que dan cuenta de la situación que estos días viven sus empleados. La empresa no ha facilitado a las oficinas el personal de refuerzo prometido y, en los casos en que sí lo ha hecho, los nuevos trabajadores no cuentan con los recursos necesarios.

Así, el personal destinado al reparto de las papeletas del 23J a domicilio no puede efectuar la distribución en moto al no disponer de la indumentaria de protección adecuada. Fuentes sindicales denuncian que no se han facilitado cascos suficientes para garantizar la seguridad de estos empleados, que tienen que realizar el reparto a pie, lo que está retrasando aún más la distribución de las papeletas, o bien dedicarse a trabajos de oficina.

«Los trabajadores de refuerzo no tienen la uniformidad adecuada para desempeñar su trabajo. No se les ha facilitado cascos ni botas de trabajo y no pueden salir a repartir con la moto», denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Como informó este periódico, según los cálculos de las centrales sindicales, apenas un tercio de los votantes del 23J que han solicitado el voto por correo ha recibido las papeletas y el resto de la documentación electoral. A día de hoy, Correos no ha facilitado datos oficiales.