Un rapero en ‘La odisea’: el último trailer de la cinta de Nolan revela la aparición de Travis Scott

Con el permiso de Vengadores: Doomsday, La odisea es la película más esperada del 2026. Y es que fuera del campo de las franquicias o marcas consolidadas en el audiovisual, resulta difícil encontrar un filme que haya sido noticia todas las semanas desde su anuncio, hace casi dos años. Porque sumado a que per se, cualquier proyecto dirigido por Christopher Nolan va ser un producto mediático, la ristra estelar de intérpretes que han ido apareciendo en la ecuación han aumentado más si cabe, la expectación de la épica adaptación de Homero. Pero por si todo esto no fuese suficiente, ahora un nuevo adelanto televisivo de La odisea nos ha regalado la aparición sorpresa: el rapero Travis Scott tendrá un papel en la historia del regreso de Ulises.

First look at Travis Scott in Christopher Nolan’s new film ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/HLaGby6OaZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 25, 2026

La noticia ha llegado de la mano de una interrupción comercial del partido de fútbol americano entre los New England Patriots y los Denver Broncos. Encuentro transmitido por la Fox y que dio en primicia un adelanto hasta inédito de un blockbuster que, hace un mes, nos brindó el primer tráiler oficial. En el último avance tenemos una reunión entre Menelao (Jon Bernthal) y Telémaco (Tom Holland), interrumpida por los golpes de un bastón de un personaje aparentemente inventado y encarnado por Travis Scott en esta versión de La odisea que como ya hemos podido comprobar, no tiene pensado ser un reflejo fehaciente del poema épico de Homero.

‘La odisea’: Travis Scott aparecerá en la adaptación

Una película de Christopher Nolan rodada íntegramente con cámaras IMAX. Descubre el tráiler de #LaOdisea, exclusivamente en cines 17 7 26. pic.twitter.com/0znot8q75p — Universal Pictures (@Universal_Spain) December 22, 2025

En el fragmento se puede escuchar al dicho rol, advertir sobre un conflicto bélico inminente. «Una guerra, un hombre un truco; un truco para derribar los muros de Troya». Explica en La odisea el personaje de Travis Scott. Quien, como un rapsoda, narra el punto de partida que marcó el final de La Ilíada.

No es la primera ocasión en la que la estrella del trap se aventura en el terreno fílmico. En 2023, Scott coprotagonizó con Jordi Mollà Aggro Dr1ft, uno de los últimos trabajos experimentales del cineasta Harmony Korine. Nolan ya había colaborado anteriormente con el rapero, quien compuso THE PLAN, el tema principal del largometraje, Tenet. El 10 veces nominado a los Grammy no es el único rapero/cantante que se ha incorporado últimamente al mundo del séptimo arte. The Weeknd protagonizó el año pasado la criticada Hurry Up Tomorrow, mientras que ASAP Rocky forma parte del elenco de Si pudiera, te daría una patada.

De esta forma, Scott se une a una producción que concentra al mayor elenco de estrellas de Hollywood que se recuerda en un título reciente. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page conforman el casting principal.

En el apartado musical, Nolan volverá a contar con Ludwig Göransson y en la fotografía con Hoyte van Hoytema.

¿Cuándo se estrena ‘La odisea’?

La odisea llegará a los cines el 17 de julio de 2026. Un verano cargado de estrenos comerciales, donde destacan títulos como el live action de Moana (10 de julio) o Spider-Man: Brand New Day (31 de julio).