Tejas de almendra de Eva Arguiñano: receta de galletas crujientes

Las tejas de almendra son de esas galletas que, cuando las pruebas, se quedan en tu memoria. Finas, doradas, con ese toque de almendra tostada que combina tan bien con un café o una bola de helado. Eva Arguiñano las ha preparado muchas veces en la tele, y lo cierto es que, aunque parecen de pastelería, en casa se hacen sin complicarse demasiado. La clave está en hornearlas finitas y darles forma justo al sacarlas.

Ingredientes (para unas 20 galletas)

100 g de almendras laminadas

2 claras de huevo

100 g de azúcar glas

30 g de mantequilla derretida y fría

30 g de harina de trigo

Una pizca de sal

Unas gotas de esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso

Batir las claras. Coloca las claras en un bol con una pizca de sal y bátelas un poco, solo hasta que espumen. No es necesario montarlas del todo. Añadir azúcar. Incorpora el azúcar glas y mezcla bien. Sumar harina y mantequilla. Tamiza la harina y añádela poco a poco, junto con la mantequilla ya fría. Debe quedar una mezcla ligera. Incorporar almendras. Echa las almendras laminadas y remueve con suavidad para que no se rompan demasiado. Dar forma. Con una cucharita, coloca pequeñas porciones sobre una bandeja con papel vegetal. Extiende cada montoncito hasta dejarlo muy fino y ovalado. Hornear. Con el horno precalentado a 180 ºC, hornea entre 8 y 10 minutos, hasta que los bordes se doren. Curvar las tejas. Sácalas y, todavía calientes, colócalas sobre un rodillo o una botella de vidrio limpia para darles esa forma curvada tan característica. Deja enfriar ahí hasta que se endurezcan. Un dulce saludable.

Consejos caseros

La masa debe quedar finísima en la bandeja; de eso depende que salgan crujientes.

en la bandeja; de eso depende que salgan crujientes. El paso de curvarlas es rápido: si esperas demasiado, se enfrían y se rompen.

Se guardan bien en una lata o recipiente hermético durante varios días.

durante varios días. Para variar, puedes añadir ralladura de limón o un poquito de canela.

Se pueden hacer las galletas con leche o sin leche.

Calorías totales

Hagamos un cálculo aproximado de las calorías que aporta toda la receta:

100 g de almendras laminadas: 575 kcal

2 claras de huevo: 34 kcal

100 g de azúcar glas: 400 kcal

30 g de mantequilla: 215 kcal

30 g de harina: 105 kcal

Total: unas 1.329 kcal.

Si te salen 20 galletas, cada una tendrá alrededor de 65 kcal. Claro que esto es orientativo, porque depende de lo finas que las hagas y de cuánta masa pongas en cada porción.

Conclusión

Preparar las tejas de almendra de Eva Arguiñano en casa es más sencillo de lo que parece. No necesitas utensilios raros ni técnicas complicadas, solo un horno y un poco de rapidez al darles la forma. El resultado son unas galletas delicadas, doradas y crujientes, que se comen casi sin darte cuenta.

Lo bonito de esta receta es que tiene ese aire de pastelería elegante, pero con el sabor auténtico de lo casero. Son ideales para acompañar el café, para servir con helado en verano o para tener un detalle especial con invitados. Y lo mejor: se hacen en menos de media hora.