Sopas detox: recetas para desintoxicar tu cuerpo

Con estas recetas de sopas detox se puede disfrutar de una comida y al mismo tiempo desintoxicar el cuerpo. Son sopas elaboradas con vegetales frescos, que contienen elementos que ayudan a eliminar toxinas y a regenerar el organismo. Forman parte de una moda o tendencia, conocida como souping, que consiste en tomar durante varios días exclusivamente cremas y sopas hechas con vegetales frescos, sin productos lácteos o solo utilizando yogur, para desintoxicar el cuerpo y perder algunos kilos de más.

No se trata de pasar hambre, y es posible alimentarse con estos caldos hasta seis veces al día, aunque no es recomendable emprender esta clase de dietas sin asesorarse antes con un nutricionista u otro profesional de la salud debidamente cualificado. Se proponen tres recetas de sopa detox: una de menta y pepino, fría, lo que la hace perfecta para el verano. También un caldo de verdura depurativo con puerro y apio como ingredientes principales, y un gazpacho, una crema detox clásica y andaluza también adecuada para estos días calurosos. No lleva vinagre para que sea detox.

Ingredientes:

2 pepinos

6 puerros

500 gramos de tomates maduros

200 gramos de apio

1 zanahoria

1 cebolla

1 pimiento verde

10 hojas de menta

2 dientes de ajo

1 cebolleta

1 manojo de perejil

2 botes de yogur natural

½ cucharadita de zumo de limón

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Agua