Preparar salmonetes con pisto de hortalizas puede ser una ocasión perfecta para celebrar un reencuentro con amigos, o hacer una cena especial o cuando sencillamente queremos cocinar algo muy rico y tenemos a la inspiración de nuestro lado. Tal vez sea algo laborioso de preparar, pero vale la pena el resultado, y sobre todo la espera. Y es que tanto los salmonetes con su intenso sabor como un buen pisto, forman una dupla insuperable. El contraste del intenso sabor a mar de los salmonetes con las verduras del pisto, forma un plato completo, muy equilibrado en nutrientes y también saludable. El pisto es una preparación típica de la gastronomía manchega (aunque en realidad se hace en toda España) y se trata de una fritada de diversas verduras, tradicionalmente las que están de temporada en la huerta. Eso significa que un pisto admite una variedad considerable de hortalizas. El término pisto viene del latín tardío pistare, que se traduce como machacar o prensar algo, tal como se cocinaba en España en el siglo XVII. Y ya veis lo antigua que es esta preparación, cuya elaboración corría a cargo de los campesinos. Según los historiadores gastronómicos, el pisto auténtico solo lleva tomates y pimientos verdes, pero se le puede agregar cebollas, ajos o pimientos rojos, y como dijimos, aquellas hortalizas de temporada en la huerta. Ingredientes:

8 lomos de salmonetes

2 dientes de ajo

4 tomates troceados

1 cebolla roja

1 pimiento rojo grande

2 pimientos verdes medianos

1 calabacín

1 berenjena

Pizca de sal

Pizca de pimienta

50 ml de aceite de oliva

Cómo preparar salmonetes con pisto de hortalizas:

Cortar la berenjena en rodajas más bien gruesas, igual que el calabacín y la cebolla. Trocear groseramente los ajos, así como los pimientos. El tomate, mejor previamente sofrito. En una cazuela o sartén, echar aceite de oliva y poner las verduras a sofreír. Dejar al menos 8-10 minutos. Agregar el ajo, y dejar 2 minutos más. A continuación, añadir el tomate frito, remover bien, salpimentar y dejar cocer 5 minutos más o hasta que las verduras estén hechas. Reservar. Limpiar los lomos y hacerles un par de cortes para que no se encojan al cocerlos. Sazonarlos y cocinar los lomos de salmonetes a la plancha, bien caliente con unas gotas de aceite, un par de minutos por cada lado. Darles un punto de sal. Servir dos lomos por comensal junto a una porción de pisto.

Prepara estos deliciosos salmonetes con pisto de hortalizas y disfruta de una verdadera comida española en toda regla. Si lo deseas, puedes agregar o quitar alguna hortaliza, que no habrá ningún problema, pero no temas añadir las de tu gusto, que seguro quedará igualmente rico. Eso sí, los tomates y los pimientos son ingredientes que no pueden faltar.