Receta viral de ‘Pelotazos’ sanos: sólo necesitas 1 ingrediente y estas especias

Sólo necesitas 1 ingrediente y éstas especias son suficientes para crear una receta viral que se ha convertido en toda una sensación, podemos crear un picoteo de excepción, a base de Pelotazos sanos. Por lo que habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante. Una opción que quizás deberíamos empezar a tener en cuenta. Son tiempos de cambios que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado.

Hoy en día hay una gran variedad de recetas virales que debemos empezar a tener en cuenta y que tienen en la salud, la mejor aliada de una serie de aspectos que son fundamentales. En este caso, vamos a dejar a un lado a un snack viral para apostar claramente por un ingrediente con unas cualidades que no podemos dejar escapar. Es la forma de que podamos realizar un picoteo saludable, de la mano de una serie de ingredientes que seguramente nos conquistarán al primer bocado. Habrá llegado ese día en el que debemos empezar a conseguir un tipo de ingrediente básico que tiene todo lo que necesitamos y más, sumado a un clásico que se reinventará. Toma nota de cómo preparar esta delicia paso a paso.

La receta viral de los pelotazos

Los pelotazos tienen una larga lista de ingredientes, hechos a base de letras y números. Es de esos snacks que no se recomienda consumir de forma habitual. Aunque nos hemos acostumbrado a él, podemos cambiarlo por otro con unas propiedades mucho mejores.

Eliminaremos ese producto de la despensa y lo vamos a sustituir por otro que es mucho mejor. En concreto podemos disfrutar de una combinación de ingredientes que son espectaculares y que nos darán una serie de buenas vibraciones importantes.

La base de esta receta son los garbanzos. Estamos ante una forma de consumir legumbres que nunca ha sido tan sencilla, sino todo lo contrario. Gracias a este tipo de alimento, mezclado con unas especias conseguiremos todo lo que necesitamos y más, con la ayuda de determinados ingredientes que acabarán siendo los que marcarán una diferencia significativa.

Atrévete a probar un tipo de receta de esas que seguramente se convertirán en tu mejor aliado en casa. Un picoteo saludable que se ha convertido en viral por méritos propios. Es la combinación de ingredientes que quieres descubrir de la mano de una cocinera que seguro conocerás.

Receta que lleva sólo 1 ingrediente y especias: Pelotazos

View this post on Instagram A post shared by Marta Verona (@martamchef6)

Debes tener preparada la freidora de aire ya que es la herramienta principal para poder crear un plato de esos que impresionan a simple vista y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Habrá llegado ese momento de conseguir una combinación de ingredientes y de sabores muy especial.

Los podéis tomar tal cual como snack o ponerlos de topping en vuestras ensaladas

Además, al combinar una legumbre (garbanzos) con semillas (sésamo) obtenemos proteína de origen vegetal completa

Es importante que los hagáis para comerlos en el momento, así nos aseguraremos de que queden súper crujientes 💥

◽️Ingredientes:

▫️200 g de garbanzos cocidos

▫️2 cucharadas soperas de tahini

▫️1 cucharada sopera de pimentón dulce ahumado (puede ser picante si os va la marcha🔥)

▫️1 cucharada sopera de semillas de sésamo

▫️Sal al gusto

◽️Elaboración:

▫️¡Más fácil imposible! Sólo tenemos que mezclar muy bien todos los ingredientes en un bol

◽️Versión en airfryer: Extendemos bien los garbanzos en la base de nuestra airfyrer (según la capacidad igual tenéis que hacerlos en dos tandas para que queden separados) y cocinamos a 210 grados durante 10 minutos, dejamos enfriar separados unos 5 minutos ¡y listos!

▫️Versión en horno: Extendemos los garbanzos bien separados sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado ¡y horneamos -con el horno precalentado- a 200 grados durante 20 minutos!

Esta es la explicación de esta concursante de Masterchef, sólo tienens que seguir sus pasos y empezar a probar un tipo de alimento que puede ser tu mejor aliado en estas tardes de peli sofá y manta. Como en todo en la vida es mejor no abusar de ellos, aunque no te pueden hacer ningún daño, llevan mucha fibra, sumada a los efectos de las especias.

Tal y como se dice en la receta son perfectos para ensaladas o para purés de verduras. Les darás un toque que hay que tener en cuenta y seguro que conseguirás apostar claramente por un alimento saludable de esos que impresionan.

Si estás pensando en crear tu propia versión de un snack mítico, no lo dudes, puedes disfrutar de un sabor igual de intenso, de una textura crujiente y mucho más con una sencilla combinación de ingredientes que te llevará unos minutos tenerla lista, en horno o en freidora de aire. No hay excusas para no preparar esta delicia.