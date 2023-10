La receta casera de salmón marinado con aceite de argán es una forma alternativa de comer este pescado tan apreciado y consumido en todo el mundo. Es un plato de fácil preparación, que solo nos llevará 30 minutos en la cocina, aunque luego haya que dejar 12 horas marinando, cocinándose en jugo de limón y aceite de argán.

El aceite de argán es más conocido como ingrediente de productos cosméticos para el cuidado de la piel y el cabello, pero es también un ingrediente tradicional y endémico de la cocina de Marruecos, ya que se extrae de las semillas de un árbol que solo se encuentra en las regiones semidesérticas del suroeste de este país. El salmón marinado con limón y aceite de argán es una forma de cocción en frío emparentado con otras preparaciones como el ceviche, la carne a la tártara y los aguachiles mexicanos.

Hay que aclarar que no se trata realmente de una cocción, porque no interviene el calor, sino de una desnaturalización y un cambio en la proteína del pescado, que cambia de textura y sabor. Esta manera de preparar carnes, pescados y mariscos puede generar desconfianza, pero es una técnica de preparación bastante segura en el caso de pescados y mariscos, donde hay menos posibilidades de que esté presente la Salmonella, una bacteria que el limón no elimina en un 100% de los casos, pero que es más común en carnes como el pollo.

Ingredientes:

400 gramos de salmón fresco

150 ml de aceite de argán

3 limones

4 chalotas

100 gramos de tomates cherry

15 gramos de azúcar

1 manojo de cilantro

1 cebolleta

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar la receta casera de salmón marinado con aceite de argán:

Picar las chalotas en brunoise, muy finamente; cortar la cebolleta y el cilantro también finamente y reservar algunas ramitas de cilantro para decorar. Colocar los filetes de salmón en un plato o una bandeja, separados. Rociar el salmón con el cilantro, la chalota y también agregar sal y pimienta. Exprimir los limones en un bol y rociar el jugo sobre los filetes. Esparcir también el azúcar sobre el salmón. Aplicar con un pincel el aceite de argán sobre cada filete de salmón; cubrir luego el plato con papel film y guardar en la nevera durante 12 horas. Sacar el plato de la nevera, retirar el papel y agregar más aceite de argán. Decorar con tomates cherry y algunas ramitas de cilantro.

Prepara esta receta casera de salmón marinado con aceite de argán, que debe servirse muy frío, como plato de entrada, y sorprende y deleita a tus invitados con esta manera norafricana de comer el salmón.