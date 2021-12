Esta receta está inspirada en la cartola, un postre típico de Pernambuco, una ciudad al noroeste de Brasil. Es muy sencillo de preparar y se necesitan ingredientes básicos de la cocina. Aunque, si no estás en Brasil, es probable que encontrar el queijo manteiga no sea tarea fácil, pero no te preocupes, el mozzarella le da un toque bastante similar. Esta vez prepararemos una receta de canastitas cartola, una versión un poco más gourmet. Este postre es ideal para que los más pequeños de la casa disfruten del sabor y nutrientes de frutas, como es el caso del plátano o la banana.

Antes de poner los ingredientes sobre la mesa, tal vez debamos saber sobre el origen de la cartola y es que, según los historiadores, podría deberse a una mezcla culinaria entre la cultura de Portugal (colonizadores de Brasil en el año 1500), los esclavos africanos y los indígenas autóctonos.

Este postre ha trascendido en el tiempo como uno de los representativos de su país hasta convertirse en Patrimonio Cultural de Pernambuco. Su ingrediente principal es la banana o plátano maduro. Se suele servir como un postre después de la cena y es, definitavemente, tan delicioso como nutritivo gracias a la banana que le aporta vitamina A, C, el grupo B y ácido fólico. Mientras que el queso mozzarella contiene proteínas, fibra y hierro importantes para la salud del cuerpo humano.

En su versión original, la cartola se prepara cortando la banana de extremo a extremo, se sofríe en mantequilla por ambos lados. Retiras y sirves suavemente en un plato, doras el queso a cada lado y lo colocas encima de las bananas caramelizas. A continuación, espolvoreas el azúcar y la canela para decorar. A continuación te dejamos otra forma de prepararla paso a paso:

Ingredientes: