Postres para Navidad con menos de 400 calorías si te quieres cuidar en estas Fiestas

Si has decidido no romper con tu plan alimentario en estas Fiestas, ello no significa que no podrás disfrutar de una exquisita cena. Ya sea que estén enfocado/a en adelgazar o mejorar tu masa muscular, hay una infinidad de recetas saludables dulces y saladas que te permitirán comer sin culpas y sin daños a tu salud.

Postres para Navidad con menos de 400 calorías: dos recetas deliciosas para tu cena navideña

En otras ocasiones, hemos compartido algunas exquisitas recetas de postres fitness sin azúcar y ricos en proteínas. Estas son excelentes opciones si estás buscando ganar masa muscular mientras también reduces tu índice de grasa corporal. Y claro, son ideas súper sencillas que puedes compartir con toda la familia y amigos.

A continuación, te proponemos dos nuevas ideas de postres para Navidad con menos de 400 calorías, incorporando ingredientes muy típicos de esta hermosa celebración. ¡Echa un vistazo!

‘Falso’ turrón blando de chocolate y anacardos bajo en calorías

Aquí puedes optar entre usar puré de calabacín o batata, recordando que el primero contiene menos calorías y carbohidratos que el ultimo, pero ambos tienen un excelente aporte de vitaminas, fibras y minerales. Independiente de cual elijas, lo mejor será cocerlas al vapor o al horno, para que no cojan líquidos durante la cocción.

Ahora veamos cómo preparar nuestro ‘falso’ turrón de chocolate fitness para unas Fiestas más saludables:

Ingredientes: