Picantones al horno de Arguiñano: receta jugosa y aromática

Los picantones son una maravilla: pollos pequeños, tiernos y con un punto de sabor que engancha. Su tamaño (unos 500 g cada uno) los hace ideales para el horno, porque se cocinan rápido, no se resecan y quedan con una piel dorada y crujiente que pide pan para mojar.

Arguiñano siempre dice que la clave de estas recetas está en no complicarse: productos sencillos, un buen aliño y dejar que el horno haga el trabajo. Y es verdad, no hay nada como abrir la puerta del horno y que la cocina se llene de ese aroma a ajo, limón y hierbas frescas.

Ingredientes para 4 personas

2 picantones (1 kg en total aprox.)

4 dientes de ajo

2 limones (uno entero para dentro y otro para rallar/exprime)

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1 ramita de romero fresco

1 ramita de tomillo fresco

Sal y pimienta negra recién molida

100 ml de vino blanco

100 ml de caldo de ave (opcional, pero da un plus)

Paso a paso

Preparación inicial. Limpia bien los picantones. Una vez secos, salpimienta por dentro y por fuera. Mete en el interior de cada uno medio limón y un diente de ajo ligeramente machacado. Si te apetece, añade también una ramita de romero o tomillo: ese aroma se mete en la carne y queda espectacular. Aliño con carácter. En un mortero, machaca los otros dos ajos con un pellizco de sal. Añade la ralladura de un limón, el perejil (o las hierbas frescas que tengas a mano) y el aceite de oliva. Te quedará una mezcla muy aromática. Con un pincel, o con las manos, que es más divertido, unta los picantones. A la bandeja. Coloca los pollitos en una fuente de horno. Añade en el fondo el vino blanco y, si quieres, un poco de caldo. Esto hará que la carne no pierda jugos y, además, tendrás una salsita para mojar después. Horneado lento y seguro. Pon la bandeja en el horno, precalentado a 190 ºC. Déjalos unos 45-50 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Cada 15 minutos, báñalos con sus propios jugos. Ese detalle marca la diferencia entre una piel corriente y una piel de revista. El golpe final. Cuando falten cinco minutos, sube la temperatura a 220 ºC. Verás cómo la piel se vuelve más dorada y crujiente. Sácalos y deja reposar un par de minutos antes de trincharlos.

Consejos de Arguiñano (y de la abuela también)

Si tienes tiempo, deja los picantones marinados con el aliño en la nevera un par de horas. Ganarás sabor.

en la nevera un par de horas. Ganarás sabor. No te limites al romero y al tomillo: el laurel, la salvia o incluso un poco de orégano fresco también funcionan.

fresco también funcionan. No tires los jugos de la bandeja : redúcelos en un cazo y tendrás una salsa rápida para acompañar.

: redúcelos en un cazo y tendrás una salsa rápida para acompañar. Acompaña con patatas asadas, verduras o incluso arroz blanco: el plato se adapta a lo que tengas en casa.

Calorías aproximadas

Cálculo para la receta completa (4 personas):

Picantones (1 kg en total): ~1.900 kcal

Aceite de oliva (50 ml): ~450 kcal

Vino blanco (100 ml, parte evaporada): ~70 kcal

Limón, ajo y hierbas: ~40 kcal

Total receta: ~2.460 kcal

Por ración: ~615 kcal

Un plato completo, rico en proteínas y minerales, con grasas saludables gracias al aceite de oliva y sin excesos.

Conclusión

Los picantones al horno de Arguiñano son la prueba de que lo sencillo puede ser gourmet. Apenas necesitas media hora de horno para que la cocina huela a gloria y la mesa se vista de fiesta.