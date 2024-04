La pechuga de pato glaseada con miel y mostaza es una receta gourmet al alcance de cualquier persona aficionada a la cocina. Puede llevar algo de tiempo en su preparación, pues es aconsejable marinar de un día para otro, dada la fama bien ganada de dureza que tiene la carne de este palmípedo tan importante en gastronomías como la china y la francesa. En lo que se refiere a un supuesto aporte graso, ya sea de mantequilla o de aceite, hay que decir que no es necesario hacerlo. La carne de pato tiene su propia grasa, que irá saliendo a medida que se calienta y se cocina.

Aunque en España el consumo de pato ha disminuido notablemente, en parte debido a los altos precios en los restaurantes, y a que no se prepara habitualmente en casa, en Francia y otros países continúa siendo una carne muy apreciada, y su consumo mundial no ha dejado de crecer, aunque ciertamente se consume más en Asia que en Europa y el resto del mundo. China sigue siendo el mayor consumidor mundial de esta ave, y en Europa destacan Hungría, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. El consumo de pato en la Unión Europea ronda 1 kg por persona al año, pero en España no alcanza los 250 gramos.

Ingredientes:

2 pechugas de pato

¼ taza de miel

3 cucharadas de mostaza de Dijon

2 dientes de ajo

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharadita de soja

2 cucharaditas de maicena

1 cucharadita de anís estrellado

2 cucharadas de agua

Sal

Pimienta

Cómo preparar pechuga de pato glaseada con miel y mostaza:

Machacar en un mortero los dientes de ajo y el anís estrellado y luego pasarlo a un bol, donde se añade la miel, la mostaza, el vinagre, la soja, la sal y la pimienta al gusto. Disolver la maicena en el agua y agregar al bol. Mezclar todo. Tomar las pechugas de pato y hacer cortes en la piel hasta llegar a la carne, luego sumergirlas en la mezcla y dejar marinando toda la noche en la nevera. Precalentar el horno a 220°C. Colocar una bandeja debajo de la rejilla del horno. Sacar las pechugas del marinado y colocar directamente en la rejilla, que queden justo encima de la bandeja para que el líquido del marinado caiga en ella. Bajar la temperatura a 200°C y cocinar durante 20 minutos. Cada 5 minutos rociar las pechugas con la salsa de miel y mostaza. Retirar del horno y filetear.

Información nutricional: 250 kcal por porción

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara esta deliciosa pechuga de pato glaseada con miel y mostaza, que puedes acompañar con una ensalada verde o aprovechar para hacer unos sándwiches exquisitos. Si no tienes mostaza de Dijon puedes utilizar mostaza común y también puedes sustituir el vinagre de manzana por vinagre de arroz.