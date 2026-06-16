Papel para freidora de aire: cuándo usarlo, cuándo no y qué tipos existen

Sabemos la utilidad que tiene la freidora de aire. Y junto a ella ha surgido una duda muy habitual: ¿es buena idea usar papel dentro de la airfryer? La respuesta corta es sí, pero no siempre. Mucha gente coloca papel de horno o papel de aluminio sin conocer cómo funciona realmente la circulación de aire caliente dentro del aparato. Esto puede afectar al cocinado, provocar que los alimentos queden menos crujientes e incluso generar riesgos si el papel se desplaza durante el funcionamiento.

Qué tipos de papel se pueden usar en la freidora de aire

Papel de horno o papel vegetal: cuándo sí y cuándo no

El papel de horno, también llamado papel vegetal, es uno de los más utilizados en la freidora de aire. Resiste altas temperaturas y evita que ciertos alimentos se peguen a la cesta. Pero no es la mejor opción.

Ahora bien, no debe colocarse en la freidora mientras se está precalentando ni utilizarse sin alimentos encima.

Papel de aluminio en la freidora de aire: mitos y realidad

El papel de aluminio puede utilizarse en muchas freidoras de aire modernas, siempre que el fabricante no indique lo contrario en el manual.

Existe el mito de que está completamente prohibido, pero no es cierto. Lo importante es no bloquear las entradas y salidas de aire ni cubrir toda la cesta de forma que impida la circulación del calor.

Papel perforado específico para airfryer: la mejor opción

Actualmente existen papeles desechables diseñados específicamente para freidoras de aire. Su principal ventaja es que incorporan perforaciones que permiten mantener un flujo de aire mucho más eficiente.

Gracias a esos orificios, el calor llega mejor a los alimentos y se conserva gran parte del efecto crujiente característico de la airfryer.

Por eso suele considerarse la alternativa más práctica cuando se busca ensuciar menos sin perjudicar demasiado el resultado final.

Por qué no se debe poner papel en el fondo de la freidora sin comida encima

Este es uno de los errores más frecuentes.

Las freidoras de aire funcionan mediante una potente corriente de aire caliente. Si el papel está suelto y no tiene peso encima, puede desplazarse fácilmente dentro de la cesta y quemarse en contacto con resistencias.

Cuándo SÍ tiene sentido usar papel en la freidora de aire

Para alimentos que se deshacen o sueltan líquido

El papel resulta especialmente útil para alimentos delicados. Pescados muy tiernos, verduras marinadas o preparaciones con salsas pueden dejar restos difíciles de limpiar en la cesta. En estos casos, utilizar papel ayuda a recoger los jugos y facilita mucho el mantenimiento posterior.

Para repostería: magdalenas y bizcochos

Muchas recetas de repostería funcionan perfectamente en la freidora de aire.

Magdalenas, muffins, bizcochos individuales o brownies suelen prepararse dentro de moldes o recipientes forrados con papel apto para horno. Aquí el papel no solo evita que la masa se pegue, sino que forma parte del propio proceso de cocción.

Alternativas al papel para mantener limpia la freidora de aire

Bandejas de silicona perforadas

Las bandejas o alfombrillas de silicona reutilizables se han popularizado mucho en los últimos años.

Las versiones perforadas permiten el paso del aire caliente y generan menos residuos que los papeles desechables. Además, pueden lavarse fácilmente tras cada uso.

Moldes de papel específicos para airfryer

Otra opción interesante son los moldes desechables diseñados para este tipo de electrodomésticos.

Suelen tener forma redonda o cuadrada y bordes elevados que ayudan a contener grasas y líquidos. Son especialmente prácticos para cocinar alimentos que ensucian mucho.

Preguntas frecuentes sobre el papel en la freidora de aire

¿Se puede poner papel de horno en la freidora de aire?

Sí. El papel de horno es apto para la mayoría de freidoras de aire siempre que se utilice correctamente y permanezca sujeto por los alimentos.

¿Se puede poner papel de aluminio en la freidora de aire?

En general sí, salvo que el fabricante indique lo contrario. Debe colocarse sin bloquear la circulación del aire y evitando cualquier contacto con la resistencia.

¿Por qué el papel vuela dentro de la freidora?

Porque el ventilador interno genera una corriente de aire muy potente. Si el papel no tiene peso encima, puede desplazarse durante el cocinado.

¿Cuál es el mejor papel para freidora de aire?

El papel perforado específico para airfryer suele ofrecer el mejor equilibrio entre limpieza, seguridad y circulación de aire.

¿Se puede usar papel de cocina o papel absorbente en la airfryer?

No. El papel de cocina o papel absorbente no está diseñado para soportar las temperaturas de cocción de una freidora de aire. Su uso no está recomendado porque puede deteriorarse o quemarse durante el funcionamiento.