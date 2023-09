No dejes de probar esta discada norteña

La discada norteña es un plato tradicional del norte de México que, por lo general, involucra la participación de varias carnes, embutidos y verduras, aderezados con chiles, pimienta, sal y limón, entre otros ingredientes. Aunque se originó en espacios rurales, actualmente también se consume en las grandes ciudades, y hay restaurantes especializados en su preparación.

Si bien se trata de un plato del siglo XX, no está muy claro cómo se originó, pero sí que es una preparación para ser consumida en colectivo. Se cuenta que un campesino que estaba muy lejos de su casa y estaba labrando la tierra, utilizó para preparar su comida un disco de arado para cocinar. Los demás trabajadores decidieron aportar sus porciones para cocinar todo junto, mezclando distintas carnes y verduras, lo que dio como resultado una deliciosa discada. Se dice también que este plato habría sido creado por campesinos de San Pedro, Coahuila, pero también se considera propio de Chihuahua, Durango y Nuevo León.

Ingredientes:

1 kilo de carne de vacuno

500 gramos de carne de cerdo

250 gramos de beicon

250 gramos de jamón ahumado

250 gramos de salchichas tipo Viena

250 gramos de chorizo de cerdo

2 cebollas

3 dientes de ajo

4 tomates

2 chiles serranos (ingrediente opcional)

1 manojo de cilantro

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de tomillo

1 cucharadita de orégano

600 ml de cerveza a temperatura ambiente (que no haya sido refrigerada)

Sal y pimienta

Aceite

Cómo preparar una discada norteña:

Cortar las carnes, el beicon, el jamón, las salchichas y los chorizos en trocitos pequeños. Colocar en el vaso de la licuadora 1 cebolla, 2 tomates, los chiles, el orégano, el tomillo, una pizca de pimienta y otra de sal. Cubrir con agua y licuar para hacer una salsa. Tiene que salir una salsa bien homogénea. Ponerla a punto de sal y reservar. Trocear 1 cebolla y 2 tomates, cortar el cilantro en trocitos finos y reservar. Verter un buen chorro de aceite en una cacerola grande y empezar a cocinar la carne de cerdo y el beicon; cuando estén medio cocidos, agregar la carne de vacuno y una pizca de sal. Ir dorando bien todos los ingredientes e integrando sus sabores. Cuando la carne de vacuno esté medio cocida, agregar la cebolla, los tomates y el cilantro. Verter la cerveza e incorporar el jamón, las salchichas y los chorizos. Por último agregar la salsa que estaba en la licuadora y cocinar durante 20 minutos. Rectificar el punto de sal final. Servir en caliente.

No dejes de probar esta discada norteña, un plato perfecto para reuniones con muchos invitados, por la cantidad de raciones de las que puedes disponer con esta receta, que no dejará a nadie insatisfecho. Puedes acompañar la discada con tortillas y frijoles, y si no gustas mucho de la comida picante, puedes excluir de la preparación los chiles serranos.