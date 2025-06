Ni la de La Viña ni la de New York: esta es la tarta de queso que arrasa y lleva la firma de Pedroche

La tarta de queso es uno de los postres más deliciosos que tiene denominación de origen, conocimos la New York y más cerca de casa, la de La Viña, pero ahora, llega Pedroche con fuerza. La mujer del cocinero Dabiz Muñoz no duda en disfrutar de la buena comida que le prepara su marido y que ella misma prueba en su casa. Como no podía ser de otra manera, es una gran amante de los dulces que no duda en descubrir este tipo de postre que puede alegrarnos esta temporada.

Durante todo el año es una buena opción de dulce que podemos dejar lista en la nevera y decorar con más o menos intensidad. Con un toque de mermelada o sin nada más que una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Llega un importante cambio de ciclo que podría acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades más absolutas. El dulce definitivo que nos explica una Cristina Pedroche que sabe mucho de comida, tal y como vemos en las redes sociales.

Ni la de Nueva York ni de La Viña

Quizás una de las tartas más famosas que existen es la de Nueva York, preparada con un queso que aporta una textura de lo más contundente a una serie de sabores y de ingredientes que pueden ser espectaculares. Desde este lejano país son unos grandes expertos en queso de producción local, pero no tan deliciosos como los españoles.

No es de extrañar que en España tengamos varias deliciosas tartas de queso en las cartas de muchos restaurantes. La opción casera de este postre es una auténtica delicia que se convertirá en la mejor aliada de una serie de cambios que pueden ser claves.

Si estás pensando en disfrutar de un tipo de receta de esas que impresionen, no lo dudes, ha llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar de darnos más de una alegría. Será el momento de poner en práctica una buena materia prima de la mano de una receta que queda espectacular en muchos sentidos.

Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden acabar de marcar unos días en los que debemos prepararnos para disfrutar de un cambio de ciclo que puede ser clave en estos días.

Esta es la tarta de queso que arrasa y lleva la firma de Pedroche

La firma de Pedroche es una de las que triunfa, la reina de las campanadas, además de una serie de detalles que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que pueden ser los que marcarán estas próximas jornadas.

Ingredientes:

500 gr de queso crema

250 gr de nata 35% materia grasa

5 huevos

Una pizca de sal

100 gr de queso fresco

80 gr de queso parmesano

200 gr de azúcar

10 gr de harina

Cómo preparar la tarta de queso de Cristina Pedroche

Preparamos la base como la de cualquier tarta de queso, aunque Cristina no la ha puesto entre sus ingredientes. Trituramos las galletas con la mantequilla. Conseguiremos una masa perfecta que colocaremos en la base de un molde desmoldable con el que podamos hornear la tarta. Con la base lista, trituramos todos los ingredientes en una batidora. Añadiremos la harían tamizada para que se incorpore mejor en una masa repleta de buenas sensaciones. Aunque pueda parecer que el parmesano no tiene ningún sentido en un postre, la diferencia se nota, aporta una intensidad perfecta para una tarta de queso. Es importante precalentar el horno, lo ponemos a unos 190º para que este listo a la hora de recibir la tarta. Con este relleno de queso preparado, lo ponemos sobre la base de galletas que tenemos ya lista. Repartimos esta masa bien. Horneamos a 190º durante unos 30 minutos. Pasado este tiempo colocamos la opción grill para que se cree una superficie crujiente durante los últimos minutos de cocción de la tarta. Podemos descubrir una combinación de ingredientes que seguramente tenemos en casa y puede acabar siendo el que nos haga disfrutar de una tarta de queso de esas que impresionan. Es momento de mezclar estos ingredientes y hacerlo de la mejor manera posible.

Puedes servir la tarta fresquita de la nevera con un toque de chocolate y nata por encima o simplemente con la mermelada que la ha hecho famosa. Esta combinación de ingredientes y de sabores serán los que realmente pueden darnos más de una sorpresa inesperada.

No dudes en preparar la tarta que lleva meses siendo viral, en una de esas recetas que Pedroche se ha encargado de popularizar.