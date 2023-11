Las gambas rellenas de queso de cabra y envueltas en tocino son emblemáticas de la cocina costeña española. Se trata de un plato con historia producto del ingenio gastronómico de los habitantes de las costas de España, motivados por la innovación culinaria. En estas zonas geográficas se acostumbra aprovechar la diversidad de sus recursos para crear alimentos únicos por su sabor y colorido. Desde hace más de tres siglos, los españoles costeños han desarrollado platos clásicos que sorprenden por su exuberancia. En esta receta se combina perfectamente el sabor de los mariscos con el queso, dentro de la envoltura crocante que aporta el tocino frito.

Estas gambas rellenas de queso de cabra envueltas en tocino se caracterizan por su sabor ahumado y textura crocante. La panceta o tocineta debe cortarse en láminas finas para facilitar la envoltura de las gambas. Para elaborar esta comida, se recomienda utilizar mariscos frescos y libres de sus cáscaras. Vale sustituir el queso de cabra por otro que no se derrita completamente.

Los mariscos son una fuente de proteínas de alto valor biológico. Particularmente las gambas, tienen un nivel de calorías y grasas por debajo del 3 por ciento. Por ello, son opciones ideales para bajar de peso y mantener las arterias libres de colesterol. Además, aportan minerales esenciales como magnesio, yodo y zinc. ¿Quieres saber cómo se preparan estos alimentos… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes:

12 gambas frescas

6 lonchas de tocino o panceta

100 gramos de queso de cabra

Zumo de 1 limón

Sal y pimienta

Cómo preparar las gambas rellenas de queso de cabra y envueltas en tocino:

Limpiar las gambas y retirar sus cáscaras. Cortar por la mitad longitudinalmente y salpimentar. Poner una porción de queso sobre las mitades de mariscos para hacer el relleno. Colocar las mitades restantes encima del queso. Envolver cada gamba rellena con una loncha de tocino apretando suavemente para que queden firmes. Colocar un palillo en el centro de cada marisco envuelto para que no se desaten durante su cocción. Esparcir el zumo sobre las gambas rellenas y cocinar en una sartén antiadherente bien caliente. Cocinar los mariscos durante 2 minutos. Voltear para que se doren por todos lados. Retirar la preparación de la cocina, eliminar los palillos y emplatar. Servir caliente.

Se sirven dos gambas por comensal y se ofrecen como entrada. Aunque este es un alimento saciante no se consume como plato principal. Estas gambas rellenas de queso de cabra y envueltas en tocino están muy apetitosas. Compártelas con familiares en una reunión informal… Si no tienes tocino en casa, siempre puedes utilizar para esta receta lonchas finas de bacón, con lo que darás además un interesante toque ahumado. Si te ha gustado la receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos. ¡A cocinar!