Ensalada de garbanzos y espinacas con aderezo de mostaza: lista en 10 minutos

La ensalada de garbanzos y espinacas con aderezo de mostaza es uno de esos platos que constituyen una comida completa y a la vez ligera, que se puede tener lista en 10 minutos sin que por eso se trate de una experiencia aburrida: los garbanzos, las espinacas, las aceitunas y otros ingredientes de esta ensalada crean un diálogo de sabores que se realza por el aderezo de mostaza. Si se prefieren los garbanzos naturales a los que ya vienen cocidos en bote, hay que empezar el día anterior, remojándolos durante la noche, cambiar el agua y cocerlos hasta que se ablanden, un proceso que puede llevar poco tiempo en una olla exprés, escurrirlos y ponerlos a enfriar antes de usarlos en la ensalada.

El garbanzo es uno de esos elementos que parecen haber estado desde siempre y que caracterizan la cocina mediterránea de extremo a extremo, es decir, desde los países del Cercano Oriente hasta los territorios insulares de España y Portugal en el Atlántico. Y en cierta forma ha sido así: se cree que este cultivo fue domesticado en algún lugar entre las actuales Turquía y Siria, hace unos 10.000 años, y también se considera que pudo ser la primera legumbre en ser domesticada por los seres humanos. El uso del garbanzo se extendió rápidamente por la cuenca del Mediterráneo y de allí pasó a Asia Central y al subcontinente indio, donde actualmente se encuentran dos de sus mayores productores mundiales: India y Pakistán.

Ingredientes:

200 gramos de garbanzos cocidos

2 aguacates

1 manojo de espinacas

1 cebolleta

1 pimiento rojo

50 gramos de aceitunas negras deshuesadas

60 ml de aceite de oliva virgen extra

40 ml de vinagre blanco

30 gramos de mostaza de Dijon

Sal

Cómo preparar esta ensalada de garbanzos y espinacas con aderezo de mostaza:

Lavar y escurrir los garbanzos y las aceitunas negras, colocar en una fuente o ensaladera. Lavar, escurrir y cortar las espinacas, e incorporar a la ensaladera. Pelar y trocear los aguacates, agregar a la preparación. Cortar la cebolleta en brunoise y el pimiento en juliana y sumar a los otros ingredientes. Mezclar todo y guardar un rato en la nevera. Para hacer la vinagreta, mezclar en un cuenco la mostaza de Dijon, el vinagre blanco, la sal y el aceite de oliva; remover hasta que adquiera una consistencia espesa. Al servir la ensalada, agregar la vinagreta.

Información nutricional: 957 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Si estás con prisa, esta ensalada de garbanzos y espinacas con aderezo de mostaza la puedes tener lista en 10 minutos y el resultado no te va a decepcionar. Es también una comida perfecta para tomar en la oficina, cuando se tiene poco tiempo para comer y no quieres hacer fila para utilizar el microondas. Si te ha parecido interesante esta receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos, en foros y redes sociales.