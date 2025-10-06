Crème brûlée de chocolate con leche y vainilla

Hay postres que no fallan nunca. Uno de ellos es la crème brûlée, con esa combinación mágica de crema suave y azúcar crujiente que se rompe con la cucharilla. En esta versión he querido darle un giro goloso: chocolate con leche y un perfume de vainilla que la vuelve todavía más irresistible.

Es un postre sencillo, elegante y perfecto para cerrar una comida especial.

Ingredientes para 6 porciones

500 ml de nata para montar (35 % de grasa)

100 ml de leche entera

100 g de chocolate con leche (si es de buena calidad, mejor todavía)

1 vaina de vainilla o, si no tienes, 1 cucharadita de extracto

5 yemas de huevo

90 g de azúcar (70 g para la crema y unos 20 g para quemar al final)

Una pizca de sal

Cómo prepararlo

Perfumar la nata

Pon la nata y la leche en un cazo. Abre la vaina de vainilla, raspa las semillas y añádelas junto con la propia vaina. Calienta a fuego medio hasta que empiece a humear (no dejes que hierva) y apaga el fuego. Déjalo reposar unos 10 minutos; ese pequeño gesto hace que la crema se impregne de sabor. Añadir el chocolate

Echa el chocolate troceado y remueve hasta que se funda. El aroma que sale en este punto ya da ganas de meter la cuchara. Preparar las yemas

En un bol grande, bate las yemas con el azúcar. No hace falta montar, basta con que se mezclen y se aclaren un poquito. Unir todo

Vierte la mezcla de nata y chocolate sobre las yemas poco a poco, en hilo fino, sin dejar de batir para que no cuajen. Luego cuélala para que quede sedosa, sin grumos. Hornear al baño María

Reparte la crema en moldes y colócalos en una fuente honda. Añade agua caliente hasta cubrir la mitad de los moldes y hornea a 150 °C durante 35-40 minutos. La señal de que están listos es que al moverlos tiemblen ligeramente en el centro, como una gelatina. Reposo

Déjalos enfriar primero fuera del horno y luego en la nevera al menos 4 horas. Mejor aún si los preparas el día anterior: el sabor se asienta y la textura gana. El toque final

Justo antes de servir, espolvorea un poco de azúcar sobre cada molde y quémalo con un soplete de cocina. Si no tienes, el grill del horno hace el arreglo. La clave, es lograr esa capa dorada y quebradiza que contrasta con la suavidad interior.

Consejos de la casa

Si eres más de chocolate intenso, prueba a mezclar mitad chocolate con leche y mitad negro al 70 % .

. Un chorrito de licor (ron, Cointreau o Baileys) puede darle un matiz muy interesante.

Sirve con frutos rojos para equilibrar la dulzura.

Calorías aproximadas

Nata (500 ml): 1.750 kcal

Leche (100 ml): 65 kcal

Chocolate con leche (100 g): 535 kcal

Yemas de huevo (5): 330 kcal

Azúcar (90 g): 360 kcal

Total: 3.040 kcal

Cada porción (de 6) aporta unas 507 kcal.

En resumen

El crujido del azúcar al romperse, la cremosidad que viene después y ese sabor goloso hacen que cada cucharada sea un pequeño lujo. No es un postre ligero, pero merece la pena darse el capricho de vez en cuando y compartirlo en buena compañía.