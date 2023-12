La corvina en salsa de maracuyá y jengibre es producto de la multiculturalidad. La corvina es uno de los pescados más consumidos en el litoral español, acompañado con distintas salsas. Pero en esta receta se utiliza “la granadilla” o maracuyá, que es un fruto suramericano, para darle un sabor muy peculiar al plato. Una de las tendencias gastronómicas del siglo XXI consiste en mezclar ingredientes de diversas latitudes para obtener preparaciones únicas, como este clásico de la comida internacional.

Esta receta de corvina en salsa de maracuyá y jengibre puede elaborarse con zumo pasteurizado. No es necesario extraer el zumo de las frutas frescas. Aunque si es importante, utilizar un vino blanco seco para que no se altere el sabor de la preparación. Desde luego, los filetes del pescado deberían de ser frescos. Puede usarse pescado congelado, aunque la textura final no sería nunca la misma ni la calidad del plato tampoco.

El maracuyá contiene alcaloides que ayudan a controlar la tensión nerviosa. La ingesta diaria de su zumo no solo fortalece el sistema inmunológico. También, tiene un efecto sedativo, útil para tratar el insomnio y la ansiedad. Conoce cómo preparar este alimento… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes:

4 filetes de corvina

200 gramos de mantequilla

150 gramos de pan rallado

150 gramos de harina

8 gramos de jengibre rallado

8 gramos de paprika en polvo

8 gramos de tomillo en polvo

1 cebolla

2 huevos

500 mililitros de zumo concentrado de maracuyá

30 mililitros de aceite de oliva virgen extra

15 mililitros de vino blanco

Sal y pimienta

Cómo preparar la Corvina en salsa de maracuyá y jengibre:

Picar la cebolla finamente y saltear en una sartén con la mitad de la mantequilla a fuego alto. Aderezar el salteado con las especias y la sal. Mezclar y cocinar hasta que la cebolla transparente. Verter el concentrado de maracuyá, el vino blanco y el jengibre en la sartén. Mezclar. Cocinar la mezcla durante 15 minutos a fuego medio para hacer la salsa y reservar. Integrar la harina con la paprika y colocar en un recipiente para rebozar los filetes. Batir los huevos y reservar en otro recipiente. Poner el pan rallado aparte. Salpimentar los filetes y pasar por la harina, a continuación por el huevo y finalmente por el pan rallado. Derretir en una sartén el resto de la mantequilla con el aceite y freír los filetes durante 2 minutos por cada lado. Emplatar los filetes y esparcir la salsa de maracuyá encima. Servir en caliente.

Con esta receta se hace un alimento saludable para consumir a medio día tras una buena ensalada o bien como plato único. Se sirve con arroz blanco y vegetales salteados.

También puedes comer esta corvina en salsa de maracuyá y jengibre como cena. Es un alimento saludable, fácil de digerir y delicioso en el paladar… ¡A cocinar!