Cinco ideas de negocio llamadas a cambiar el mercado de la alimentación

Las tendencias en la industria alimentaria de este 2022 han seguido una línea donde la historia que hay detrás es uno de los argumentos más importantes para atraer al consumidor, quien busca sentirse representado con el estilo de vida de los creadores de la marca y estar informados de aquello que se llevarán a la boca.

La consecución de nuevos proyectos, propósitos, apuestas, así como llegar a una línea de meta donde las propuestas más innovadoras puedan revolucionar el mercado de la alimentación son el resultado de tiempo, esfuerzo, probar, arriesgar y terminar acertando.

Disfruta del cochinillo segoviano estés donde estés

La Quinta de Tabladillo ha dado la vuelta al concepto del consumo de cochinillo con la presentación de un producto con el mismo sabor, crujiente y dorados tradicionales. La quinta generación de pre-asados incluye una novedad, este nuevo producto no necesita refrigeración para su conservación.

Algo que supone un importante ahorro energético, así como mejoras en el transporte de la mercancía, entre otros. Su nuevo packaging ofrece un diseño más funcional y vistoso. La empresa segoviana lleva este manjar típico de la región castellanoleonesa para que sus clientes puedan degustarlo, estén donde estén.

Coliflow, la pizza con alma de coliflor

Coliflow es la nueva marca de pizzas con base con coliflor creada por Alba Sánchez-Vicario, que cuenta con una calificación Nutriscore A en su base y en su receta de verduras, así como un perfil nutricional mejorado en el resto de sus recetas, y que aporta un 30 % menos de calorías, 50 % menos de grasas y menos sal que una pizza al uso.

Con hasta un 50% menos de harina de trigo y elaborada en un obrador artesano con horno de piedra, las pizzas Coliflow se elaboran con el equivalente a 120 gramos de coliflor fresca por base, masa madre de fermentación lenta y aceite de oliva virgen extra, además de materias primas de primera calidad, con ingredientes como el tomate natural o el queso mozzarella 100 % natural sin sueros. Coliflow ya está disponible en la red de tiendas Ametller Origen en Cataluña, supermercados Carrefour, Uvesco y Sorli.

La primera tortilla de patatas en lata

El chef Senén González ha dado con la clave en la conservación de una de sus recetas más recurrentes, la tortilla de patatas, esta vez, en lata.

Tras años de investigación y elaborada ingredientes de proximidad, aceite de oliva virgen extra, huevos camperos, patatas y cebolla, se conserva sin necesidad de frío durante un año y una vez abierta durante tres días refrigerada. Para consumirla solo hay que retirar la tapa de la lata y calentarla.

Además, han desarrollado un sistema industrial que fríe las patatas a una temperatura que no supera los 100Cº para no perder jugosidad. Envasadas con un método de alto vacío y una reducción de huevo y grasas, con todas las fibras vegetales necesarias para mantener la textura disponible en supermercados y tiendas especializadas.

Just this, el auténtico aperitivo 100% queso

Just This, es la nueva e innovadora gama de snacks elaboradas con 100% queso deshidratado que mantiene todas sus características y propiedades nutricionales con todo su sabor y una textura crujiente made in Patatas Fritas Torres. Rico en proteínas y calcio, bajo en hidratos de carbono, sin azúcar, sin gluten y sin OMG.

Pensado para consumir como snack, aperitivo o como ingrediente para cremas y ensaladas. Además, no necesita refrigeración para su conservación. Emmental, Semicurado, Cheddar, Gouda Pesto y Gouda Chilli, son las cinco variedades disponibles. Se presenta en diferentes formatos, tiene una caducidad de 12 meses y ya se encuentra en supermercados Sánchez Romero y en diez centros de El Corte Inglés, seis en Madrid, tres en Cataluña y uno en Marbella.

Oliva verde líquida, un manjar para cualquier paladar

La versátil apuesta de Caviaroli junto Albert Adriá se llama Oliva verde líquida. Una salsa que aporta un toque de aceituna a tus platos que, tal y como la marca presenta, pretende homenajear al producto patrio y a la cocina mediterránea en general.

Es ideal para salsear, decorar y finalizar cualquier tipo de plato o aperitivo. Recomendable para usar con arroces, pastas, verduras, carpaccios, encurtidos, conservas o ensaladas, entre otros. Entre sus variedades destacan, además del tradicional el de piparra y chipotle.