Cuando se habla de cocina valenciana, casi toda la atención se la lleva la paella. Es comprensible. Pero hay muchas otras recetas de arroces, tradicionales y modernos. Un buen ejemplo es el arroz valenciano al horno, contundente, lleno de sabor.

Y cuando pruebas uno bien hecho, se entiende perfectamente la fama que tiene.

Ingredientes

400 g de arroz redondo

800 ml de caldo de cocido

250 g de costillas de cerdo troceadas

150 g de panceta fresca

2 morcillas de cebolla

250 g de garbanzos cocidos

2 tomates maduros

1 cabeza de ajo

1 patata grande

1 cucharadita de pimentón dulce

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Azafrán o colorante alimentario

Sal al gusto

Elaboración paso a paso

Precalentar el horno a 220º C. Dorar las costillas de cerdo en una sartén con aceite. Este paso merece unos minutos extra. Cuando la carne adquiere un buen color, el sabor final del arroz cambia por completo. Agregar la panceta troceada y seguir cocinando hasta que se vea crujiente. Retirar la sartén e incorporar el pimentón dulce. El pimentón se quema con facilidad y puede aportar un sabor amargo nada agradable. Añade los garbanzos cocidos y mezcla todo bien. Llegados a este punto toca montar la cazuela. Tradicionalmente se utiliza una cazuela de barro, algo muy habitual en las cocinas valencianas. El barro ayuda a repartir el calor de forma gradual y aporta una textura muy característica al arroz. Si no tienes una, una fuente resistente al horno también funciona perfectamente. Coloca en el fondo las costillas, la panceta y los garbanzos. Después reparte el arroz de manera uniforme. Mezclar el caldo caliente con azafrán. Vierte el caldo sobre el arroz. Rectifica el punto de sal. Ahora llega una de las imágenes más reconocibles de esta receta. Corta la patata y los tomates en rodajas y distribúyelos por la superficie. Después coloca la cabeza de ajo entera justo en el centro de la cazuela. Es imposible imaginar un arroz al horno valenciano auténtico sin esa cabeza de ajo coronando el plato. Por último, acomoda las morcillas entre las rodajas de tomate y patata. Introduce la cazuela en el horno durante unos 35 o 40 minutos. Durante la cocción el arroz irá absorbiendo poco a poco el caldo mientras los ingredientes liberan sus jugos. El resultado es un arroz sabroso, intenso y con una superficie ligeramente tostada que resulta casi irresistible.

Los secretos del auténtico arroz al horno valenciano

Las recetas tradicionales suelen tener pequeños detalles que marcan la diferencia, y esta no es una excepción.

El primero es el caldo. Si procede de un cocido casero, el resultado mejora muchísimo. Es uno de esos casos donde el ingrediente principal no es el arroz, sino el líquido que lo cocina.

Otro aspecto importante es respetar las proporciones. El arroz al horno debe quedar seco, pero jugoso. No busca la melosidad de otros arroces ni tampoco una textura excesivamente compacta.

Y luego está la cabeza de ajo. Hay quien la deja a un lado al servir. Otros la exprimen sobre el arroz porque, tras pasar por el horno, los dientes quedan suaves, cremosos y llenos de sabor.

Acompañado de una ensalada sencilla y un buen pan, pocas cosas hacen falta para disfrutar de uno de los grandes clásicos de la cocina valenciana.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 45 minutos

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos

Porciones: 6 personas

Información nutricional: Aproximadamente 4.500 kcal la receta completa. Unas 750 kcal por ración. La cifra puede variar según el tipo de embutido, las carnes empleadas y la cantidad de aceite utilizada.

Tipo de cocina: Valenciana tradicional

Tipo de comida: Plato principal