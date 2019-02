Para tener un rico paté casero, esta receta de paté de gambas es una deliciosa opción. Aprende sus pasos y lo incorporarás a tu recetario de casa.

Procedente de muchos menús navideños, el paté de gambas es una delicada elaboración de finísimo sabor. Puede hacerse en cualquier día del año y tomarse en todas las horas, ya sea como parte de tapas, canapés, aperitivos, entrantes, acompañamientos, etc. En el caso de esta receta, al no llevar huevo, se puede tener durante varios días en la nevera. Es muy sencillo de elaborar, disponiendo de una buena máquina trituradora, como una thurmix, batidora, thermomix, etc. El resultado final será mucho mejor si se utilizan ingredientes de calidad; en el caso de las gambas, pueden ser frescas o congeladas, pero deben ser de la máxima calidad.

En el ámbito nutricional, la gamba es un producto de alto valor y muy poco porcentaje graso. De hecho, la carne de gamba tiene una elevada proporción de agua, así como muchas proteínas saludables. Entre los minerales que nos aportan destaca el yodo y como vitaminas principales la B12 y la B3 o niacina. Son ideales para las dietas de adelgazamiento, excepto en personas con un alto colesterol o con restricciones al sodio.

Ingredientes:

8 palitos de surimi o cangrejo

350 gr. de gambas pequeñas o medianas

Una hoja de laurel

100 gr. de queso de untar

2 cucharadas de salsa mahonesa

Perejil o cebollino picado

Pan de molde u otro elegido, para hacer canapés o tostas

Sal

Cómo preparar paté de gambas:

Para cocer las gambas, ya sean frescas o congeladas, podemos calcular un litro de agua con mucha sal por cada 300 gramos de gambas. Preparar un recipiente con agua fría y muchos cubitos de hielo. Cuando rompa a hervir el agua del primer paso, echar las gambas. Al ir subiendo cada gamba a la superficie, ya estará lista. Las retiramos y ponemos en el baño María frío, el agua con hielo. Pelar las gambas y reservar algunas para la decoración de cada canapé. Echar en el vaso de batidora o trituradora los palitos troceados de cangrejo, gambas peladas, mahonesa y queso. Debe quedar una crema homogénea. Poner a punto de sal. A la hora de montar cada canapé, cortar el pan de molde o el elegido en trozos iguales. Untaremos con una buena cantidad del paté de gambas y decoramos con perejil y cebollino picado y una de las gambas reservadas.

Si te ha gustado esta receta de paté de gambas, anímate a prepararla y sorprenderás a tus invitados con un bocado muy fino y de intenso sabor a mar. Además, conseguirás que los niños de casa se vayan acostumbrado al sabor del pescado y el marisco.