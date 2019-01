Entre las diferentes formas de cocinar sardinas, está la receta de sardinas a la sal. Aprende sus pasos y disfruta de un delicioso plato con sabor a mar.

Las sardinas a la sal es un plato tan fácil de preparar como delicioso. Lo mejor de todo es que no impregna la cocina y la casa con el típico olor del pescado porque son hechas al horno. Además, esta receta no requiere de una gran cantidad de ingredientes y es muy saludable. Es ideal para toda la familia, especialmente para que los más pequeños de la casa se acostumbren a sabores más fuertes como el del pescado.

Las sardinas tienen grandes propiedades que se traducen en beneficios para salud. En este aspecto, las sardinas constituyen uno de los pescados más ricos en ácido graso omega 3, elemento que permite reducir los niveles de colesterol y fortalecer la salud del corazón. También los ácidos grasos presentes en este pescado disminuyen las probabilidades de desarrollar enfermedades como la aterosclerosis y la diabetes. Además, también fortalecen el sistema inmunitario.

Ingredientes:

1 kilo de sardinas

4 dientes de ajo

Perejil

1 kilogramos de sal gruesa

Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer las sardinas a la sal:

Lavar muy bien todas las sardinas y luego dejarlas escurrir durante varios minutos hasta que se sequen. Precalentar el horno a 200 grados. En una bandeja apta para horno, colocar una capa de sal gruesa y encima las sardinas, manteniendo cierta separación entre cada una de ellas. A continuación, encima de las mismas, se coloca otra capa de sal gruesa hasta cubrirlas por completo. Introducir la bandeja al horno y dejar cocinar durante 15 minutos o hasta que la capa de sal superior forme una costra dura y el color se torne dorado. Retirar la bandeja del horno, romper la capa de sal y servir cada una de las sardinas en un plato aparte. Otra opción de presentación es servir a los comensales en bandeja, para que se vea la cama de sal y la capa por encima. Sobre las sardinas, colocar un chorrito de aceite de oliva virgen extra y espolvorear con los ajos y el perejil picados muy finamente. Servir caliente y disfrutar.

Esta receta de sardinas a la sal se puede acompañar de unas ricas patatas al vapor. Se trata de un plato muy completo a nivel nutricional y lo mejor es que no sacrifica el sabor en ningún momento. Es una elaboración muy fácil y rápida de preparar y no requiere de muchos ingredientes. Además, por si no fuera suficiente, no impregna del molesto olor a pescado los diferentes ambientes de la casa. Anímate y sorprende a tu familia con esta sencilla y deliciosa receta de sardinas a la sal.