El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dejado en evidencia al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su giro sobre la situación del Sáhara Occidental para ceder ante Marruecos. «Debe ser el único español que lo dice, porque no conozco a nadie que haga esa afirmación», ha afirmado.

En marzo de 2022, Sánchez anunció un giro histórico en la postura española sobre el Sáhara, pasando de apoyar un referéndum entre la población local a respaldar el plan de Marruecos para obtener la autonomía del territorio. Esto se produjo después de que al dirigente socialista se le extrajeran 3 gigas de información de su dispositivo móvil a través de un ataque con la herramienta espía Pegasus. Sánchez cedió y envió una carta al Rey Mohamed VI en la que reconocía el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007.

A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo ha negado que haya cambiado su posición en esta cuestión. «Niego la mayor», afirmó Sánchez este martes durante su entrevista a El Programa de Ana Rosa. También aseguró que su posición sobre el Sáhara es «la misma» que mantenía España con sus antecesores en La Moncloa: Mariano Rajoy y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Rajoy ha defendido que las relaciones durante esos gobiernos «eran buenas» con Argelia, con Marruecos y con el Frente Polisario. El ex presidente del Gobierno sostiene que España se ha «peleado» con Marruecos y con Argelia bajo el mandato de Sánchez. «Los señores del Polisario tienen una forma de ver al gobierno de España que nada tenía que ver con los anteriores», ha apostillado este miércoles en una entrevista en la Cadena Cope.

El ex líder del PP señala que el cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara es una «equivocación» y que conviene «pactar, acordar y pensarlas mucho» con el resto de formaciones políticas. «Desconozco absolutamente por qué todavía no se ha explicado qué es lo que se ha hecho, quién escribió la carta que dio a conocer el Gobierno de Marruecos o cuál ha sido la posición española. Las declaraciones de Pedro Sánchez son sorprendentes, ha habido un cambio que además no se ha querido explicar y que no se ha consensuado con la oposición», ha puntualizado.

«No dice la verdad»

Sobre los otros «cambios de opinión» de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy ha argumentado que él, durante su mandato, tuvo que hacer cosas que no iban en su programa porque le «obligó la realidad a cambiar de opinión en un momento concreto».

«Lo que hace Sánchez es no decir la verdad. Una cosa es que la realidad te obligue a cambiar de opinión en un momento concreto, y otras que hagas exactamente lo contrario de lo que has anunciado sin que te obligue la realidad», ha indicado.

Rajoy ha criticado los pactos del Ejecutivo de Sánchez con los separatistas y con Bildu. «Ninguna realidad obligaba a tener un acuerdo ni con Bildu, ni a tener un acuerdo con los partidos independentistas, incluso con Podemos, que era algo que se le había dicho a los españoles que no se iba a hacer de ninguna de las maneras», ha zanjado.