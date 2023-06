Las minivacaciones de cinco días, entre el 15 y 19 de junio, del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en Menorca han dado mucho de sí en las redes sociales por un vídeo difundido en TikTok por un grupo de jóvenes en el que explican su encuentro en el puerto menorquín de Ciutadella con el dirigente del PP con el que se hicieron una foto.

«En un barco está Mariano Rajoy tomando una tónica», afirma uno de los ocho jóvenes, quienes se echan a suerte quién le pide una foto y cumplen su deseo de hacérsela. «De locos, has salido bien», afirman al final de un vídeo que concluye con un choque de manos.

La respuesta de los usuarios no se ha hecho esperar y han sido muchos los comentarios a favor del ex presidente del Gobierno que estuvo acompañado en Menorca por su mujer Elvira Fernández y pudo navegar a bordo del barco Blue Six.

«Ahora le echo de menos. Lo que me pude reír con este hombre»; «no nos dimos cuenta de lo que teníamos hasta que lo perdimos»; «súper majo, siempre fue cercano, educado, sencillo y responsable,» o «el mejor presidente», fueron algunos de los comentarios.