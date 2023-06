«No es el mismo resultado». Así explican fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por OKDIARIO que en apenas 24 horas de diferencia el partido de Alberto Núñez Feijóo alcanzara un pacto de gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana (extensivo también a las Cortes regionales) y que en Murcia se produjera un choque entre ambas partes, quedando los de Santiago Abascal fuera de la Mesa de la Asamblea autonómica y alertando sobre una eventual repetición electoral.

Por su parte, desde Génova niegan giro alguno en la estrategia y ponen el ejemplo de Cantabria con un claro aviso a Vox: «Donde baste la abstención, será sin condiciones», advierten los populares, que la circunscriben sólo a la fase de investidura, manteniendo la mano tendida para alcanzar luego acuerdos, a lo largo de la legislatura, con el partido de Abascal o con otras formaciones.

Hace ya días que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla se abrió a facilitar la investidura de María José Sáenz de Buruaga para que el PP no pacte el gobierno con Vox. Y a partir de aquí, no ha puesto ninguna exigencia o «línea roja» sobre la mesa, como confirmó el propio Feijóo este miércoles en una entrevista en esRadio, en la que negó que Revilla haya planteado no ser investigado por el caso Carreteras a cambio de permitir dicha investidura de la candidata popular.

En concreto, el líder del PP enfatizó que «nosotros vamos a hacer acuerdos con aquellos que nos garanticen la estabilidad y que eviten a los ciudadanos volver a unas elecciones en el mes de agosto». Preguntado sobre si el acuerdo de investidura (que no de legislatura) con el PRC, será «a cambio de algo», Feijóo lo negó tajante: «En absoluto. Y quiero aclararlo, porque hay una serie de intoxicaciones interesadas en que no se haga lo que vamos a hacer», recalcó. No obstante, avanzó que el futuro Gobierno colaborará con la Justicia si halla irregularidades de la anterior etapa.

Horas después, ya en Santander, Feijóo aplaudió la «responsabilidad» del PRC por su disposición a hacer posible la investidura de María José Sáenz de Buruaga. Para los populares, quien no ha estado a la altura ha sido el PSOE de Pedro Sánchez, que ha rechazado dejar gobernar a la lista más votada y es «el culpable de que el PP tenga que buscar alternativas para garantizar la gobernabilidad», añaden las mismas fuentes.

Sin alternativa

Con las investiduras de Cantabria y la Comunidad Valenciana encauzadas, el PP sólo depende ya directamente del voto favorable de Vox en Extremadura (frente a PSOE -primera fuerza en votos- y Podemos), pues en Murcia (a sólo dos escaños de la mayoría absoluta) y Baleares (suma más diputados que las izquierdas) no hay alternativa y le basta con la abstención del partido de Abascal. En Aragón, al PP le vale también la abstención de Vox para un gobierno en solitario de Jorge Azcón, que negocia también con los regionalistas del PAR y Aragón Existe. De ahí que la dirección nacional del PP subraye los «diferentes escenarios» que dejó el 28M en estos territorios.

En Murcia, y en base a ello, los populares de Fernando López Miras, que también quieren conformar un Gobierno monocolor, hicieron valer este miércoles que «según el reglamento y con el resultado electoral (43% de los votos) en la mano, les pertenecen tres miembros de la Mesa de los cinco en liza: la Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría. Desde el PP lamentan que «Vox se enrocó exigiendo la Presidencia de la Asamblea».

En este contexto, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, arremetió contra el «veto del PP a un partido que cuenta con casi el 18% del voto», apoyo con el que reclama un Gobierno de coalición. Sin embargo, en Cantabria, por ejemplo, el PRC de Revilla se dispone a permitir la investidura de Sáenz de Buruaga sin «líneas rojas» tras obtener un 20,86% de respaldo en las urnas del 28 de mayo.

Con todo, Abascal calificó de «profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al PP en Murcia, es algo que está fuera de la realidad». «No es posible que Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, actúe como si no existiese. Quien plantea esto se equivoca profundamente», insistió en declaraciones a Servimedia.