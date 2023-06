Vox asegura que el PP quiere una repetición electoral en Murcia después de que la formación de Santiago Abascal se haya quedado fuera de la Mesa de la Cámara Regional. En Vox aseguran que los populares les han impuesto este «veto» y se muestran «perplejos» por ello. «Génova ha decidido hoy ir a nuevas elecciones en la Región de Murcia», ha afirmado el candidato y líder de Vox en la comunidad, José Ángel Antelo, este miércoles en una rueda de prensa en la sede de su formación.

«Desde el PP nos han vetado en la Mesa de la Asamblea Regional. Cuando te mandan un mensaje tan claro como el de hoy, no tienes más remedio que escucharlo», ha defendido Antelo. El dirigente de Vox ha lamentado que desde el PP les hayan pedido su apoyo «a cambio de nada». «Quieren que les regalemos los votos y eso no es posible, no podemos apoyar a cambio de nada», ha advertido.

José Ángel Antelo ha recordado que su formación es la tercera fuerza política en la comunidad y que cuenta con «casi el 18% de los votos». Además, ha recalcado que desde las pasadas elecciones autonómicas del 28M «hemos tendido la mano, pero el PP acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones en la Región». «Seguimos con la mano tendida», ha apostillado.

El PP necesita el apoyo de Vox para gobernar en la Región de Murcia. Los populares fueron la lista más votada en las pasadas elecciones autonómicas del 28M, con 21 diputados autonómicos. Los de Fernando López Miras se quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitarían un pacto para gobernar, al menos, en solitario. El PSOE fue la segunda fuerza con 13 diputados, mientras que los de Santiago Abascal lograron 9. Podemos quedó en último lugar, con 2 escaños.

Reparto de la Mesa

El PP se ha repartido con el PSOE la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Los populares han logrado la Presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, mientras que los socialistas se han quedado con la vicepresidencia segunda y la secretaría segunda.

En concreto, la nueva presidenta de la Asamblea será Visitación Martínez, mientras que el PP también se asegura la vicepresidencia primera con Miguel Miralles. El vicepresidente segundo será Alfonso Martínez, del PSOE.

La secretaría primera de la Asamblea la ocupará Mari Carmen Ruiz, del PP, que ha obtenido 21 votos; y la secretaría segunda, Virginia Lopo, del PSOE, que ha obtenido 15 votos. Vox se queda de esta forma sin representación en la Mesa de la Asamblea.