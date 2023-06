Vox planea forzar nuevas elecciones en Murcia si el PP no le da hoy un puesto en la Mesa de la Asamblea

La sesión constitutiva de la Asamblea Regional de Murcia convocada para este miércoles a las 11.00 horas puede ser el preludio de un gatillazo legislativo. Y es que si el PP no le garantiza un puesto a Vox en la Mesa de la Asamblea, la posibilidad de ir a nuevas elecciones está más que asegurada. «No vamos a dar el apoyo gratis al PP. O nos dejan entrar en la Mesa de la Asamblea o ya pueden ir decretando elecciones, porque nosotros no vamos a pactar», sostienen fuentes de Vox, convencidas de que «Génova está bloqueando los acuerdos», consultadas por OKDIARIO.

Vox exige al PP un puesto dentro de los cinco miembros que conforman el órgano presidencial del Parlamento murciano. Pero por el lado de los populares no se dan por aludidos. El diputado regional electo del Partido Popular Joaquín Segado ha recordado que al PP le corresponden tres miembros en la Mesa del parlamento autonómico «con el Reglamento y los resultados electorales en la mano». «Y, salvo que desde Vox se apoyara a una opción del PSOE o viceversa, no existe ninguna aritmética que haga que eso se modifique», ha afirmado. El PP aspira a una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría.

A sólo unas horas de que comience la votación, Vox y PP no mantienen ningún contacto oficial. El diputado regional electo por Vox José Ángel Antelo ha reconocido que, ahora mismo, no tiene abierta ninguna negociación sobre la composición de la Mesa de la Asamblea y espera entablar contactos antes del miércoles, 14 de junio, cuando se constituirá este órgano. A su juicio, «nadie entendería que Vox no estuviera en la Mesa», porque se trata de la tercera fuerza política de la Región de Murcia. «A día de hoy, eso nunca ha sucedido en la Comunidad», asegura Antelo. Y recuerdan que en la pasada legislatura. Ciudadanos, con seis escaños (tres menos que los que hoy tiene Vox) y, apoyado por el PP, consiguió la Presidencia en una segunda votación.

En las pasadas elecciones del 28M, el PP de Fernando López Miras consiguió 21 escaños, a sólo dos de lograr la mayoría absoluta, establecida en 23. Sin embargo, el actual presidente en funciones consiguió más diputados que la suma de PSOE y Podemos, con 13 y 2 escaños respectivamente. Vox consiguió nueve escaños en la Asamblea de Murcia y, aunque López Miras no está obligado a meterlos dentro de su próximo Gobierno necesitará de su abstención para ser investido de nuevo como presidente de la Región.

XI Legislatura

Este miércoles, los diputados electos presentes prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Seguidamente, se procederá a la elección de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 39 y siguientes del Reglamento de la Cámara. La votación se realizará mediante papeletas que los diputados entregarán, previo llamamiento nominal y por orden alfabético, a la Mesa de Edad, para que sean depositadas en la urna preparada a tal fin.

Para la elección de la Presidencia, cada diputado escribirá un único nombre en la papeleta. Resultará elegido quien obtenga el voto de la mayoría absoluta de la Cámara. Si ninguno la obtuviera, se repetirá la elección entre los dos que hayan obtenido mayor número de votos, resultando elegido el candidato más votado en esta segunda votación. Una vez elegidos los cinco miembros de la Mesa, ocuparán sus puestos en la Presidencia del Pleno. Y a continuación, el nuevo presidente entregará a todos los diputados las medallas que acreditan su condición, pronunciará unas palabras y declarará constituida la Asamblea Regional en su XI Legislatura.