Vox propone al PP pactos en 135 ayuntamientos donde el PSOE fue la lista más votada

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido este lunes en la «mano tendida» que la formación de Santiago Abascal ofrece al PP de cara a conformar «una alternativa» en decenas y decenas de municipios españoles. En concreto, en 135 ayuntamientos donde el PP necesita a Vox para Gobernar y donde el PSOE o fuerzas regionalistas afines a los socialistas son la lista más votada. «Por nosotros no quedará un solo ayuntamiento en manos de la izquierda».

Fin de semana muy intenso el vivido en la sede nacional de Vox, en la madrileña calle de Bambú. El equipo de Abascal está coordinando por toda España las negociaciones a nivel municipal que se dan allí donde Vox tiene un papel clave en la configuración de los consistorios para la próxima legislatura. «Las cosas van muy bien en general», admitían con optimismo fuentes de la formación.

El mismo mensaje ha lanzado este lunes el líder de Vox en Cataluña y secretario general, Ignacio Garriga, en una comparecencia ante los medios de comunicación. «Mano tendida en alcanzar acuerdos en todos los municipios en los que el mandato de los ciudadanos es una alternativa», ha indicado. «Disposición total» de cara a una semana clave para las negociaciones, en busca de acuerdos como los que ya se han certificado en ciudades como Guadalajara o Elche. Eso sí, insiste Vox, «desde el respeto a los votantes de Vox».

Según entienden en la formación de Abascal, las negociaciones con el PP no parten de posiciones alejadas ya que «lo que Vox pone sobre la mesa son cosas que cualquier votante del PP apoyaría». Citan varios asuntos: fiscalidad, seguridad en las calles, coto al despilfarro público o el fin del sanchismo. Hay posibilidad de conformar una alternativa, vamos a trabajar sin descanso para que se haga realidad y mandar a Pedro Sánchez la papelera de la historia», ha indicado Garriga.

«Esperemos que el PP no se olvide de sitios como Gijón, donde no han entendido que necesitan a Vox si no quieren regalarle el gobierno a la izquierda», ha advertido Garriga.

Fórmulas

Vox lleva insistiendo en ello desde antes del inicio de la campaña: si el PP necesita el apoyo o la abstención de los de Santiago Abascal para gobernar en alguna comunidad autónoma, ese apoyo no será «gratis». Pero cada uno de esos escaños ya ha sido tasado, al menos aproximadamente: Vox busca aplicar la misma fórmula matemática de Castilla y León para cuantificar su entrada en los gobiernos de coalición. Un reparto de consejeros equivalente en proporción a los escaños que Vox aporte a la suma con el PP.

Desde Vox reclaman un trato semejante al que el PP le ha dado a otros partidos. Y con esa máxima por bandera, la formación de Abascal busca pactos ajustados y medidos a los resultados electorales obtenidos por PP y Vox. No proporcionales a los escaños que le faltan a los de Alberto Núñez Feijóo para alcanzar el gobierno, sino al conjunto total de lo obtenido en las elecciones. Es decir, si el PP tiene 40 escaños y necesita 10 de 13 obtenidos por Vox, la entrada en el gobierno debe ser proporciona a esos 13. Ese es, precisamente, el caso de Valencia.