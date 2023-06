El líder de Vox, Santiago Abascal, concede a OKDIARIO la primera entrevista tras las elecciones del 28M. Y la pregunta obligada es por los pactos con el Partido Popular. ¿Hay un teléfono rojo con Alberto Núñez Feijóo? Abascal juega al despiste: «Sólo he hablado una vez que con el señor Feijóo». Y acto seguido, un mensaje lanzado como un misil al líder del PP: «El votante quiere saber si somos conscientes de que PP y Vox estamos obligados a entendernos», afirma.

«Vox es un partido con un único mensaje en toda España. Es verdad que nos encontramos a veces con 17 PP distintos y eso puede dar lugar a resultados distintos en función de la región. Pero nosotros acudimos a esta gran exigencia que nos han planteado los españoles, que es la de ofrecer una alternativa con la mano tendida y con la única exigencia de que se respete a nuestros votantes», dice midiendo cada palabra con la exactitud de un relojero. «El votante quiere saber si somos conscientes de que PP y Vox estamos obligados a entendernos», afirma.

¿Y Cantabria? Allí, el Partido Popular espera que el acuerdo de Gobierno quede firmado a finales de esta semana o «a mucho tardar», el lunes. Así lo ha expresado la candidata autonómica popular, María José Sáenz de Buruaga, este miércoles. De esta manera, el PP regresará al Gobierno cántabro gracias a la abstención del PRC de Miguel Ángel Revilla.

Abascal ve esto con preocupación: «Lo que ha ocurrido en Cantabria es preocupante. Porque me parece que cuando se puede elegir entre dar una alternativa y la continuidad -y que además la continuidad esté asociada a la corrupción de Revilla y del Partido Regionalista de Cantabria, pues lo único decente que se puede hacer es ofrecer una alternativa a los cántabros. Que es lo que están deseando. Que es lo que han votado. Pero echar a Revilla para volver a pactar con Revilla para no pactar con Vox es una cosa que lógicamente nosotros no comprendemos, pero que creo que no comprenden los votantes tampoco de otros partidos», explica.

En lo referido a la relación con Feijóo, Abascal admite que «hemos hablado en una ocasión durante estos días para felicitarnos, pero en realidad los contactos se están desarrollando de otra manera». La responsabilidad de la negociación la deja en manos de «los responsables de Vox cuya tarea es construir esa alternativa en las regiones, los que tienen contacto directo con los líderes del Partido Popular que han obtenido la victoria y que pueden necesitar los votos que pueden».