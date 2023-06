Monumental malestar en las filas de Vox tras quedarse fuera de la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Indignación pero no sorpresa, ya que, como adelantó OKDIARIO, el partido de Santiago Abascal avisó que si no entraban en la Mesa, Murcia quedaría abocada a nuevas elecciones. Al final PP y PSOE se han repartido el principal órgano rector de la Asamblea de Murcia y Vox se ha quedado sin representación. «Fernando López Miras está completamente intervenido, Génova le ha aplicado un 155. No les gustó que se haya llegado a un pacto en Valencia y ahora Murcia ha pagado los platos rotos», dicen fuentes de Vox a OKDIARIO, culpando a la dirección del PP de que no haya acuerdo.

«Génova pretende impedir un gobierno con Vox en Murcia. Que lo tengan claro, Vox no va a regalar sus votos, sea cual sea el chantaje que pretendan hacernos», ha avisado la formación apuntando a consecuencias en la negociación para la formación del Gobierno regional.

El candidato de Vox en Murcia, José Antelo, ha acusado a Génova de usar la comunidad de «campo de pruebas» para «vetar» a su formación, faltando «el respeto» a sus votantes. El pasado 28 de mayo, el popular Fernando López Miras obtuvo 21 escaños y necesita el voto a favor o la abstención de los diputados de Vox para ser investido presidente.

Los de Abascal han avisado insistentemente durante las últimas semanas de que no regalarán sus votos ni harán de «coche escoba» del PP, exigiendo «respeto» a sus votantes. Eso sí, han reconocido que cada caso es diferente, en función de la fuerza obtenida en las urnas.

En el PP explican a OKDIARIO que Vox sólo quería la Presidencia de la Mesa y eso «nos lo habíamos ganado legítimamente con nuestros 21 escaños. Hablamos de la segunda autoridad regional. Estamos hablando de que con la Presidencia mantenemos la mayoría de la mesa de la Asamblea de cinco miembros que nos corresponden por los resultados que hemos obtenido. La mayoría de la Mesa muy importante. No es una cuestión única o exclusivamente simbólica ni mucho menos».

¿Y por qué se negaron a darle la Presidencia si a Ciudadanos se la dieron en la pasada legislatura con tres escaños menos? «Hay una gran diferencia. Hace cuatro años el PP perdió las elecciones en Murcia y hace cuatro años Ciudadanos podía darle el Gobierno al PSOE. Hace cuatro años Ciudadanos podía haberle dado la presidencia de la Comunidad autónoma al PSOE. Eso ahora no se da. Entonces es comparar como churras con merinas», explican.

«No pactaremos bajo amenaza»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que cada candidato del PP «sabe lo que tiene que hacer» en su territorio para lograr un gobierno «estable» y buscará la fórmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar con el objetivo de «no frustrar las expectativas de cambio» expresadas en las urnas y «no contradecir» los compromisos programáticos del partido. Dicho esto, ha avisado que el Partido Popular no va a pactar «bajo amenaza» ni «por imposición».

Feijóo ha lanzado este mensaje -sin citar a Vox en ningún momento- un día después de que PP y el partido de Santiago Abascal hayan alcanzado un principio de acuerdo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en Murcia Vox ha acusado a la dirección nacional del PP de pretender impedir un gobierno de coalición en esta región y ha avisado de que ellos no regalarán sus votos, «sea cual sea el chantaje» al que sean sometidos.