El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa al PP de haber dejado a su formación fuera de la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia por «los cálculos de política nacional» de Alberto Núñez Feijóo. «Es un profundo error», ha indicado.

El presidente de la tercera fuerza a nivel nacional considera que esta decisión «responde al intento de Génova 13 y del señor Feijóo de dinamitar los siguientes acuerdos con Vox.» «Yo creo que es un profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al PP en Murcia, es algo que está fuera de la realidad. No es posible que Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, actúe como si no existiese. Quien plantea esto se equivoca profundamente», ha sostenido este miércoles en una entrevista a Servimedia.

‼ #URGENTE Génova pretende impedir un gobierno con VOX en Murcia. Que lo tengan claro, VOX no va a regalar sus votos sea cual sea el chantaje que pretendan hacernos. 📰 Entrevista de @Santi_ABASCAL en @Servimedia ⬇️ https://t.co/AwLF4WEODr pic.twitter.com/dWOskLfYYO — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 14, 2023

Santiago Abascal arremete también contra el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras. «El problema es que el señor López Miras no tiene la mayoría de los votos ni la mayoría de los escaños, alguien le ha debido convencer de ello. Y quien le ha convencido de eso no debe quererle mucho porque eso no es posible y porque saben que Vox ha dicho que si necesitan nuestros votos tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros», ha advertido.

«No tienen ninguna intención de que eso sea así, es lo que nos han expresado estos días en las negociaciones, y yo creo que obedece a los cálculos de política nacional del señor Feijóo, y lo digo con tristeza. Me parece mal privar a los murcianos de esta alternativa únicamente por una cuestión personal», ha señalado el líder de Vox.

«Mal gesto»

Abascal avisa también al PP de que su formación «votará en contra» de la investidura de López Miras «si los votantes de Vox no son respetados» y si «ese 18% de los votantes es enviado a la oposición». Abascal pide de esta forma que Vox entre un Gobierno de coalición con el PP en Murcia.

«No tenemos otra alternativa, es lo que hemos dicho en las elecciones y es lo que tendremos que hacer, así que supongo que el PP podrá reflexionar durante estos día. Esta decisión responde únicamente a los caprichos y la ambición de poder de una persona, y eso es algo que no se puede aceptar», ha defendido.

El líder de Vox tacha de «muy mal gesto» la decisión del PP tras los resultados electorales del pasado 28M. «Hay que arreglarlo», ha zanjado.