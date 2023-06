Feijóo se rodea de ‘ayusistas’ en su lista por Madrid: consejeros, portavoces, diputados y alcaldes

El Partido Popular ha hecho pública este miércoles sus listas para las elecciones generales del próximo 23 de julio, en las que Alberto Núñez Feijóo, cabeza por Madrid, se ha rodeado de numerosas personas del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Empezando por su número 2, Marta Rivera de Cruz, ex consejera de Cultura en Madrid y una persona de la máxima confianza de Ayuso, pasando por su número 4, la ex presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, hasta su número 8, que será Pedro Muñoz Abrines, ex portavoz del grupo parlamentario popular en la cámara autonómica, lo mismo que Noelia Núñez, que fue portavoz adjunta y candidata del PP a la alcaldía de Fuenlabrada, y va de número 15. Además, la actual consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, irá de número 3 al Senado. Un puesto que, de ocuparlo, le impediría ser a la vez consejera.

Asimismo, los diputados en Madrid incluidos en las listas deberán renunciar a sus actas si finalmente salen elegidos como diputados nacionales porque ambos puestos no son compatibles, según señalan fuentes de la Asamblea de Madrid.

También va en la lista, que cierra el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el diputado autonómico Jaime de los Santos, que ocupa el puesto número 12; el que ha sido candidato del PP al Ayuntamiento de Alcorcón, Antonio González Terol, que va de número 17; así como el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez (26), o los futuros alcalde de Móstoles, Maunel Bautista (23) y Arganda del Rey, Alberto Escribano (32). Con todo, algunos previsiblemente no entrarán a formar parte de la Cámara baja, puesto que, según las encuestas, el PP logrará por Madrid alrededor de 16 escaños.

De esta forma, se va despejando la única incógnita que quedaba de posibles repetidores en el futuro Gobierno de Ayuso. Martín era el único nombre con posibilidades de seguir pero su inclusión en la lista al Senado y la posibilidad de que ocupe ese puesto en la Cámara alta tras las elecciones del 23J, que es incompatible con ser consejera autonómica, apunta a que tampoco seguirá en el Ejecutivo.

De esta forma, Ayuso renovará en su totalidad a su equipo de Gobierno después de haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, aunque, de momento, mantiene el hermetismo sobre los nombres que sustituirán a sus casi seguro nueve consejeros salientes. Con todo, fuentes de la Puerta del Sol han ido dejando caer que viceconsejeros podrían ocupar los puestos de sus superiores al frente de sus respectivas carteras. Sin embargo, Carlos Díaz-Pache, que sonaba fuertemente como sucesor de David Pérez, será finalmente la voz del PP de Ayuso en la Cámara de Vallecas.