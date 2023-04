Noelia Núñez, la ‘Ayuso de Fuenla’: «Quiero demostrar que del socialismo se sale como en Andalucía»

La candidata del PP a la Alcaldía de Fuenlabrada, Noelia Núñez, aspira a terminar en las próximas elecciones municipales con más de 40 años de hegemonía socialista en su municipio. La hasta ahora también portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid no repetirá escaño la próxima legislatura, porque su objetivo es convertirse en alcaldesa a tiempo completo. Conocida como la Ayuso de Fuenla, Núñez se muestra «encantada» de que la comparen con la presidenta madrileña y quiere demostrar que, como en Andalucía, Fuenlabrada también puede salir del socialismo.

OKDIARIO la entrevista paseando por Fuenlabrada, donde son numerosos los vecinos que se paran a saludarla y a charlar largo y tendido con ella, pocos días antes de la visita de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, que este viernes ofrecen un mitin en una céntrica plaza de la localidad, dispuestos a ayudar a Noelia a conquistar una de las plazas más difíciles del llamado cinturón rojo de Madrid, donde el alcalde, Javier Ayala, tiene mayoría absoluta.

PREGUNTA.- El PP nunca ha gobernado en Fuenlabrada, ¿qué expectativas tiene para esta campaña?

RESPUESTA.- Aquí llevamos casi medio siglo de socialismo y es una plaza dura, pero desde el 4M notamos un cambio. Gente que siempre ha votado al PSOE se acerca a nuestras mesas informativas y nos dice que ya no lo va a hacer porque tienen la ciudad abandonada y con la que están liando en el Gobierno de la nación han decidido apostar por nosotros.

P.- ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas para que el PP nunca haya logrado gobernar en Fuenlabrada?

R.- Los socialistas siempre han pensado que ésto era suyo y han tenido ese discurso -totalmente del siglo pasado- de como nosotros somos una ciudad de gente trabajadora, una ciudad que se construyó sobre todo con personas que vinieron de Andalucía y Extremadura, que vinieron aquí a buscar un futuro mejor para sus familias aquí en la Comunidad de Madrid, eso hacía que ya le perteneciera a la izquierda. Si eres trabajador, automáticamente tienes que votar socialismo, decían, porque si votas a la derecha ya eres una mala persona, ya eres un mal trabajador, del lado del explotador, del lado del empresario… yo creo que eso ya, sobre todo desde el 4 de mayo y con ese discurso disruptivo de Isabel Díaz Ayuso, se ha quedado atrás. Hemos demostrado que en el Fuenlabrada se puede votar al Partido Popular y que no pasa nada por votar al Partido Popular.

P.- ¿Qué opina del alcalde, Javier Ayala?

R.- Nuestra relación es prácticamente inexistente, más allá del plano de la cordialidad. El PSOE tiene aquí mayoría absolutísima y no cuenta con la oposición para nada. Todas las propuestas que nosotros planteamos en los Plenos, todas, nos las tumban, por muy buenas que sean. Luego es verdad que a los meses nos las copian y lo sacan como si fuera una iniciativa suya. Esa no es la manera de hacer política. La política municipal tiene algo que la distingue de la regional y de la nacional, que es la cercanía y que la ideología pasa a un segundo plano. Nosotros hemos votado a favor de iniciativas de Vox, PSOE e, incluso -aunque las que menos- de Podemos. Si una propuesta es buena para el municipio, da igual de donde venga y eso el PSOE y el alcalde actual no lo hacen. Busca más el rédito electoral, imponer, creer que la ciudad es suya y que sólo entra su modelo y su proyecto y esa prepotencia es muy negativa para Fuenlabrada

P.- Tiene un perfil parecido al de Isabel Díaz Ayuso, ha empezado joven en política como ella, va a tertulias televisivas como hacía ella, es portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid y ella también lo fue… ¿Cómo lleva que la comparen tanto con la presidenta?

R.- Yo encantada de que me llamen la Ayuso de Fuenla. Me encanta que me comparen con Isabel Díaz Ayuso, aunque luego cada una tenemos nuestro estilo porque somos personas distintas. A ella le debemos muchos logros en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid y que me equiparen a una persona valiente, una persona luchadora, una persona a la que nadie le ha regalado nada, me parece uno de los mayores halagos. Yo siempre digo: «Si queréis las políticas de Ayuso en Fuenlabrada, tenéis que apostar por Noelia».

P.- ¿Qué pasa con la okupación en Fuenlabrada?

R.- Queremos que Fuenlabrada deje de ser una ciudad conocida por la okupación. No puede ser, porque afecta a la vida de las personas. Si tú en tu comunidad de propietarios tienes un inmueble okupado te arruina la vida. Es dramático y hemos estado muchas veces con vecinos que sufren esto y están noches sin dormir, con muchísima preocupación, con miedo de llegar a sus casas. Yo no quiero eso para Fuenlabrada. Quiero que en Fuenlabrada haya vivienda para todo el mundo, por supuesto, para quien quiera comprarse una vivienda, para quien quiera vivir de alquiler, para los que no tienen recursos, personas vulnerables o personas que tengan que salir de sus casas por cualquier situación, que tengan una alternativa habitacional.