La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Fuenlabrada, Noelia Núñez, ha vapuleado este sábado a unos tertulianos de izquierda, entre los que se encontraba Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, al contestarles a unos comentarios en los que buscaban el ataque vacío y fácil al líder del PP Alberto Núñez Feijóo tras su intervención el pasado martes en el Senado. «Quien no es gente de bien, por ejemplo, son los 600 agresores sexuales que se han visto beneficiados por la reforma del sí es sí», ha contestado de forma contundente Noelia Núñez a una pregunta de los tertulianos de izquierda, que buscaban el enfrentamiento sacando de contexto una frase de Feijóo a Pedro Sánchez en el Senado.

«Desde luego que no son gente de bien los socios del presidente Sánchez que vapulean continuamente la Constitución española, que se niegan a condenar los atentados terroristas», ha proseguido Núñez sacando los colores a sus tertulianos, la cual no es ajena a salir airosa de todo tipo de encerronas de la izquierda en este tipo de encuentros.

«Desde luego tampoco es gente de bien el ex diputado socialista, éste que ahora no conoceréis y los supuestos 15, señalados también, según ha dicho el mediador que se dedicaba a gastar el dinero público, desde luego en cosas de nada de gente de bien», ha recordado Ñúñez en referencia a escándalo del caso mediador, que estrecha el cerco a los diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados.

¿Pero de dónde ha salido esta jovencita? Nos dicen que es @noelia_n.

Madre mía el repaso que le pegó anoche en LA SECTA a la izquierda en un minuto 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1mlKhw7E5u — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) February 26, 2023

«Desde luego, a mí, no sé si me parecerá de gente de bien o no, pero desde luego de alguien que tiene poca vergüenza es cerrar una biblioteca pública, como ocurrió el otro día en Fuenlabrada cuando vino Pedro Sánchez a grabarse un video de campaña privando a los fuenlabreños del uso de un espacio municipal. Desde luego es de tener muy poca vergüenza», ha concluido la candidata a la Alcaldía de Fuenlabrada sobre el uso de servicios públicos de los ciudadanos para uso de Sánchez durante su intervención en el espacio televisivo laSexta Xplica.

Noelia Ñúñez ha sonrojado una vez más a la izquierda, poniendo de manifiesto sus maniobras: «Los que os dedicáis a enfrentar a los españoles sois vosotros, quienes estáis continuamente enfrentando a hombres y mujeres, a gente del norte con gente del sur, a ricos y pobres… y, ahora, también enfrentáis a las propias feministas, como lo vimos con Irene Montero», ha señalado la candidata del Partido Popular en referencia a la joven que estalló contra Irene Montero hace unos días en la celebración del Encuentro Internacional Feminista durante su intervención, con la que ha dejado KO a los tertulianos, entre los que el diputado de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, Eduardo Rubiño, sólo ha alcanzado a balbucear mientras ha intentado interrumpirla: «¿Pero tú te consideras gente de bien?».