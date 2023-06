Mazón sacó adelante el pacto exprés con Vox pese a que Génova le pedía retrasarlo hasta después del 23J

«Carlos Mazón es el gran responsable de que se haya podido llegar a un acuerdo en la Comunidad Valenciana. Hasta se podría decir que se plantó ante Génova y sacó adelante en dos horas un acuerdo de Gobierno». Así cuentan a OKDIARIO los entresijos de una negociación que -de haber seguido los designios de Alberto Núñez Feijóo- se debería haber retrasado hasta después de las elecciones generales. Mazón fue clave en consumar en tiempo récord un acuerdo con Vox pese a que sólo 24 horas antes Borja Sémper -portavoz de campaña del PP- había advertido de que la condena por maltrato del candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, era una «línea roja» para el PP a la hora de negociar el Gobierno de la Generalitat.

En todo caso, el perfil de Carlos Flores Juberías no ha sido ningún obstáculo para alcanzar un acuerdo. «El trato que Mazón dio a Flores fue exquisito», dicen estas mismas fuentes, que insisten en recalcar que el líder del PP valenciano fue la llave que abrió todos los candados que blindaban una negociación que Génova pretendía prolongar hasta después de las elecciones. Tal como adelantó OKDIARIO, en ese acuerdo se ha pactado la presidencia de las Cortes valencianas para Vox, y al menos una vicepresidencia y tres consellerias para la formación de Abascal.

Eso sí, el acuerdo excluye al candidato de Vox condenado por maltrato a su ex mujer. Según Flores, él no va a dar «un paso al lado, sino adelante» porque ahora el objetivo es desalojar a Sánchez de la Moncloa. Flores será candidato al Congreso de los Diputados. El próximo Gobierno valenciano no será un Botànic, «será un Gobierno de confianza entre los socios».

Si bien es cierto que Feijóo cumplió con lo prometido cuando dijo que daría autonomía a sus barones para negociar acuerdos de cara a sus respectivas sesiones de investidura, en el PP admiten que hay «ciertas reticencias» en alcanzar pactos con Vox desde la vista puesta en la carrera de las generales, que llevará a mantener activada la maquinaria electoral en los próximos dos meses. De cara a la galería, los barones endulzan los oídos de la dirección diciendo que «no hay prisa» y que «esto va a ir a fuego lento», pero a la hora de la verdad, priman las urgencias territoriales, como ha podido comprobarse en la Comunidad Valenciana.

Así todo, Mazón ha dicho sentirse apoyado por Feijóo en todo momento: «Me ha trasladado su felicitación por haber podido darle un principio de acuerdo, un gobierno estable, un gobierno de cambio a la Comunidad Valenciana. Si me permite, hasta hemos bromeado con algo que para el presidente Feijóo y para mí es un plan. Hay cambio en la Comunidad Valenciana y, por tanto, el cambio en España está más cerca».

Cinco ejes

El nuevo gobierno, según han señalado tanto el PP como Vox, estará basado en cinco ejes: «La libertad para elegir en todos los ámbitos, educativo y de la vida privada», el desarrollo económico, la potenciación de la sanidad y los servicios sociales, la protección de las señas de identidad valencianas y el apoyo a las familias como «núcleo fundamental de la sociedad».

Flores ha emplazado a futuras reuniones para discernir las consellerias que ostentará cada formación, aunque ha señalado que será un número «proporcional» a los resultados y que las de Vox tendrán «peso».

El candidato ha señalado que buscarán que la investidura del líder del PP, Carlos Mazón, se materialice «lo antes posible» con el objetivo de formar un «gobierno sólido y estable» que «ofrezca lo que el pueblo valenciano demandó el 28 de mayo».