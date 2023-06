Entre la indiferencia y la sorpresa. Así reaccionaron al pacto exprés de PP y Vox en la Comunidad Valenciana en aquellos territorios donde los barones de Alberto Núñez Feijóo dependen del sí de Vox o les basta con su abstención, esto es, Extremadura, Aragón, Murcia y Baleares. «Nosotros no tenemos tanta prisa», señalaron a OKDIARIO fuentes populares de estas regiones. «Seguimos negociando, todavía no estamos en la fase de la investidura», fue la respuesta reveladora del equipo de un presidente autonómico del PP consultado por este periódico. O «no vamos a hacer declaraciones» sobre lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, trasladó esquivo el portavoz de otra delegación de los populares que centra los focos de la atención mediática.

De partida, la noticia del «acuerdo histórico» -en palabras de Vox- sellado en Valencia por Carlos Mazón y Carlos Flores Juberías cogió a algunos de estos barones negociando, por ejemplo, la composición de la Mesa de los Parlamentos, ante su inminente constitución. Paso previo a abordar los pormenores de la investidura, un escenario que puede posponerse a las generales del próximo 23 de julio.

Por ejemplo, en el caso de Murcia, PP y Vox no han llegado con acuerdo alguno cerrado a la constitución de la Asamblea regional este miércoles. Los populares del presidente en funciones, Fernando López Miras, han defendido que «según el reglamento y con el resultado electoral (43% de los votos) en la mano», les pertenecen tres miembros de la Mesa de los cinco en liza: la Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría. «Salvo que Vox se alíe con el PSOE, no existe ninguna aritmética alternativa», han mantenido.

Sin embargo, el partido de Abascal reclama aquí un mayor puesto de representación, incluso la Presidencia de las Cortes. Algo similar a lo que sucede en Aragón, donde el ganador de las elecciones y alcalde de Zaragoza en funciones, Jorge Azcón, se sentó este martes con el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, a quien le pareció «insuficiente» la Secretaría Primera de la Cámara que le ofreció el dirigente del PP. Las fuentes consultadas aseguran que los populares presidirán las Cortes porque «nos corresponde» y porque ceder este puesto a otra formación puede conllevar la convocatoria de una sesión de investidura en «apenas 48 horas».

Con todo, para el PP de Aragón, hay un dato clave y es que con el diputado del PAR suman más escaños (29) que los partidos de izquierdas, esto es, PSOE, Podemos, IU, Chunta Aragonesista (28), por lo que apelarán a esta baza para tener la abstención de Vox (7) y los regionalistas de Aragón Existe (3). De hecho esta última formación ya ha ofrecido su abstención siempre y cuando el PP no pacte con Vox, aunque ambos ya negocian un documento programático. No obstante, el objetivo primordial de Azcón es presidir un Ejecutivo monocolor con apoyos externos, y tiene de plazo hasta el 23 de agosto. «Queremos gobernar en solitario, no es ningún farol ni nos lo ha pedido Feijóo», señalan las fuentes citadas.

«Pacto programático»

Desde Extremadura, la única región ya tras el pacto de la Comunidad Valenciana donde el PP necesita el voto favorable de Vox, fuentes próximas a María Guardiola remitieron a las palabras de la candidata el pasado lunes, incidiendo en un «gobierno en solitario» y un «pacto programático» con Vox. «No tengo prisa, pero sí ganas de poner en marcha medidas que necesita esta tierra para salir de la inercia y de la inacción», aseveró María Guardiola.

Y en Baleares, desde el equipo de Marga Prohens remarcan que la apuesta también sigue siendo un gobierno solitario, si bien en esta región Vox ha reclamado más abiertamente formar parte del Ejecutivo. De hecho, tras conocerse el acuerdo en la Comunidad Valenciana, el candidato de Vox al Govern, Jorge Campos, lo celebró en redes sociales y lo definió como «el camino a seguir y el mandato democrático de los votantes».

Eguiguren

Entre tanto, fuentes de Génova sostienen que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no pueden dar «lecciones» tras sus pactos esta legislatura, con los separatistas de ERC y los proetarras de Bildu, cuyo apoyo buscará también Pedro Sánchez tras las generales del 23J, aseguran. «Quien menos puede criticar es el PSOE, que para salvar la coalición defendió una ley vergonzosa que puso en la calle a más de 100 delincuentes sexuales y rebajó las penas a más de 1.000», denuncian las fuentes del PP, recordando también que fue el partido de Sánchez el que «mantuvo en su cargo a un dirigente condenado por malos tratos», en alusión a Jesús Eguiguren, que llegó a ser presidente de los socialistas vascos.

Como ocurriera en Castilla y León, desde el PP subrayan que una vez que el PSOE ha rechazado abstenerse, Mazón ha optado por la fórmula necesaria para «ofrecer lo mejor a sus ciudadanos y garantizar la gobernabilidad».

Además, desde la dirección nacional del PP reconocen que el candidato de Vox a la Generalitat era un «perfil controvertido», algo que ya sostenía Génova en privado antes de los comicios, como público OKDIARIO el pasado 24 de mayo. Así, en el cuartel general de los populares admiten que han «logrado» que Carlos Flores no esté en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. «Aquí,el PSOE gobernaba con Mónica Oltra. Y ahora el PP ha apartado a Carlos Flores del futuro Ejecutivo», remarcan las mismas fuentes.