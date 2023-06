Feijóo tras el acuerdo en la Comunidad Valenciana: «Vox accedió a retirar a una persona condenada»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este miércoles públicamente por primera vez sobre el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox en la Comunidad Valenciana y lo ha respaldado porque «la única otra posibilidad era ir a elecciones».

El jefe de la oposición ha manifestado que Vox ha sido «determinante» en las elecciones autonómicas y municipales del 28M y «lo ha votado mucha gente». Tras ello, ha relatado que el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se sentó con los representantes de Vox en esta región con la única «condición» de que «una persona condenada» por maltrato no formara parte del nuevo Gobierno, en alusión al candidato de Vox, Carlos Flores Juberías. A partir de que el partido de Santiago Abascal «accediera» a ello, «automáticamente se desbloquea la Cámara y se hace un acuerdo muy sencillo sobre servicios públicas, identidad valenciana…», ha señalado Feijóo.

El presidente del PP ha remarcado que ofrecieron al PSOE dejar gobernar a la lista votada pero tras su rechazo, le correspondía a Mazón «establecer las condiciones para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana y la única otra posibilidad era ir elecciones», ha declarado Feijóo en Es la Mañana de Federico de Esradio.

Tras ello, ha comentado que si el PSOE de Ximo Puig hubiese aceptado que gobernase la lista más votada, como sí está dispuesto a ello el PRC de Miguel Ángel Revilla en Cantabria,»no estaríamos en la necesidad perentoria» del acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana. No obstante, sobre la eventual abstención del PRC para que gobierne en solitario la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga, Feijóo ha asegurado que el acuerdo no será «a cambio de nada» pese a las «intoxicaciones». «Si hay alguna cuestión, colaboraremos con la Justicia. El nuevo consejero de Fomento tendrá que ver si hay algún tipo de corrupción y ponerlo en conocimiento del fiscal. El PRC no nos ha planteado mirar para otro lado, no está encima de la mesa», ha subrayado el líder del PP en relación al caso Carreteras.

Nº2 del círculo de Ayuso

En cuanto a la lista por Madrid para el 23J, Feijóo ha avanzado que estará formada por personas, entre otras, con experiencia en la Asamblea y en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, saliendo de aquí el puesto número 2, previsiblemente una mujer cuya elección se conocerá a lo largo de este miércoles, ha indicado. Además, ha adelantado que habrá candidatos que ya estuvieron en la lista madrileña de 2019 y «personas que han trabajado conmigo y siguen trabajando».

Junto a ello, ha apuntado que también ira por Madrid un ex militante de Ciudadanos y el director de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez, del que ha destacado su «experiencia de gobierno» al haber sido subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, presidente de Renfe y de INECO. Precisamente para esta fundación, Feijóo fichó hace unas semanas a Luis Garicano, ex jefe económico de Ciudadanos.