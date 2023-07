Feijóo cree que no le penaliza no ir al debate a tres que han aceptado Sánchez, Díaz y Abascal

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que no saldrá perjudicado por no participar este miércoles en el próximo debate a tres organizado por RTVE, al que sí asistirán Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Además, quiere evitar el juego del PSOE de representar dos modelos de gobierno: Sánchez y su vicepresidenta, por un lado, y Feijóo y Abascal por otro, con el objetivo de transmitir la idea de que podría ser vicepresidente en un gobierno del Partido Popular.

Durante una conversación informal con periodistas en la caravana electoral de más de una hora, Feijóo recuerda que propuso dos debates: uno cara a cara en Atresmedia y otro con siete participantes, que incluya también a ERC, PNV y Bildu, los partidos que han apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez durante toda la legislatura.

El equipo de Feijóo señala que no se prestarán a «debates incompletos y manipulados» y no ven razones para «excluir» a los partidos con los que el presidente del Gobierno ha aprobado muchas de sus leyes en esta legislatura. «No es honesto realizar un debate con cuatro participantes excluyendo a los demás», destacan fuentes cercanas al líder del Partido Popular.

Por lo tanto, Feijóo mantendrá su agenda de campaña el día del debate a tres, que lo llevará a Las Palmas de Gran Canaria. En el cara a cara del 10 de julio, su equipo le proporcionó numerosos informes, y también recibió asesoramiento del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien tiene experiencia en la preparación de debates en el pasado.

Reservas

En la sede del PP, no ocultan su entusiasmo y optimismo tras el resultado del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, un debate en el que vieron al presidente del Gobierno desconcertado a pesar de haber dedicado «cuatro días» a prepararse para ese duelo televisivo, liberando su agenda del fin de semana. En todo caso, a pesar de que este enfrentamiento sirvió para «darle energía» al PP, el líder pide a los suyos a no caer en una «euforia irresponsable» y a no relajarse en esta fase final de la campaña. «No hemos ganado las elecciones, sólo el debate», repite.

El PP ve la mayoría absoluta como «difícil» pero «no imposible». En los próximos días, Feijóo insistirá en su estrategia de apelar al voto útil para el PP y espera un «efecto Andalucía» con una mayor transferencia de votantes del PSOE y Vox en esta etapa final de la campaña, como le ocurrió a Juanma Moreno con su absoluta.

PNV y CC

El líder del PP da por seguro que obtendrán más de 150 escaños y cuestiona si, en caso de alcanzar los 168 diputados, se les impediría gobernar. El PP no quiere depender de Vox y buscará apoyos en partidos como el PNV y Coalición Canaria, o contar con la abstención del Partido Socialista.

Feijóo confirma que el PP tiene trackings por encima de los 150 escaños y espera que cale aún más estos días su apuesta por el voto útil, el principal mantra en todos sus mítines. El objetivo es arañar apoyos en las provincias que reparten cuatro o cinco escaños, de forma que puedan conseguir la veintena de escaños que el PP «necesita» para conformar una mayoría amplia y gobernar en solitario.

Por otra parte, Feijóo considera que el PSOE se está nutriendo de Sumar y por eso se mantiene en torno al 28% como recogen buena parte de las encuestas, si bien lo ve menos movilizado que en las elecciones andaluzas de hace un año. Sobre Vox, opina que están nervioso por mantener su tercera plaza. Los de Abascal tienen en este momento 52 escaños en el Congreso y podrían perder una veintena o más, según varios sondeos.

Feijóo y López Miras. (Foto: EP)

Feijóo, molesto con el ‘no’ de Vox a que Fernando López Miras sea investido presidente de Murcia cuando solo era necesaria su abstención, ya avisa que él no pide a Vox que le regale la investidura, sólo que no vote con el sanchismo como ha hecho en Murcia o Cantabria.

Ministros

Feijóo empieza ya a pensar en nombres de ministros para su futuro Gobierno, aunque esgrime que no los sabe «ni el cuello de su camisa». Considera que sería un «disparate» que Pedro Sánchez, siga como jefe de la oposición si el PP gobierna. Subraya que si el PP llega a La Moncloa, el PSOE deberá tomar una «decisión» porque «no puede tener sentado a un presidente de Gobierno que acaba de ser vapuleado en las urnas».

«Ése no es el futuro. Si el futuro es un señor que ha perdido las elecciones siendo presidente del Gobierno y no abandona la Cámara, pues la verdad es que eso lo pone muy fácil al Gobierno», expresó en esRadio.

En ese marco, el líder popular ya empieza a tener en mente cómo será la estructura de su futuro Gobierno, si bien admite que hay carteras en las que ni siquiera ha pensando en posibles nombres. Hace dos semanas, Feijóo ya avanzó que contaría con una vicepresidenta, aunque no desveló su nombre. Según dijo, será una mujer que «ha gobernado» pero no ha estado en el Gobierno de España, unas palabras que apuntarían a Cuca Gamarra. No revela si habrá una vicepresidencia como con Mariano Rajoy o dos, como con José María Aznar.

Feijóo también dijo entonces que su futuro ministro de Economía «no es político» pero es alguien «muy bueno». Así, indicó que España «dormirá tranquila» porque se volverá a hacer una política económica «sólida». Y este sábado insistió en la idea de que será una persona que no está afiliada el PP.

Además de su vicepresidenta y del ministro de Economía, Feijóo tiene decididos dos o tres nombres más, como el de Justicia. En el caso del titular de Exteriores, admitió que tiene en mente una terna, pero no ha terminado de pensarlo. En el caso de Igualdad, reiteró que su intención es que dependa del Ministerio de Presidencia. Por último, se queja de que Sánchez no le ha dado ningún dato sobre el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea.