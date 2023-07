El ‘no’ de Vox impide a López Miras ser investido presidente de Murcia en la primera votación

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría absoluta para ser investido presidente regional en primera votación, obteniendo solo 21 votos a favor y 24 en contra. Los votos en contra de Vox, PSOE y del Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, han tumbado su investidura como presidente.

El candidato ‘popular’ solo ha obtenido los apoyos de su grupo, 21 diputados, al no haber alcanzado aún un acuerdo con Vox para conseguir que este grupo votara también a favor.

«Bloqueo institucional» en Murcia

Fernando López Miras, ha lamentado que, si en esta sesión de investidura no se deposita la confianza en quien «debe estar al frente de la gestión» los próximos cuatro años, «persistirá un bloqueo institucional que los ciudadanos de la Región no se merecen y que la sociedad no se puede permitir».

«No nos eligieron para eso», ha señalado López Miras durante su intervención en esta segunda jornada del debate de investidura. A su parecer, los ciudadanos «no tienen entre sus preocupaciones si la clase política es capaz de llegar a acuerdos, de anteponer los intereses generales a los particulares» sino que «dan por hecho que es nuestra obligación, que es nuestra responsabilidad».

A Vox le ha recordado que «deben optar por posicionarse junto a la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia y exigir el cumplimiento de ese programa o, por el contrario, bloquear votando lo mismo que el Partido Socialista y que Podemos, materializando ese bloqueo en la región de Murcia».

Vox vota ‘No’ a la investidura

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, José Ángel Antelo, se ha dirigido al candidato a la Presidencia, Fernando López Miras, al que le ha dicho que «tiene la responsabilidad de no ser esto el circo que ha creado Feijóo en la Región, que es a lo que nos ha traído».

«El lunes tiene la responsabilidad, si quiere ser presidente de esta Región y tener un gobierno fuerte, estable, de 30 diputados, pero no mire a los lados, no me pida imposibles de que me abstenga, porque es imposible, no es razonable, no lo permitirían los votantes», ha dicho Antelo en el turno de contrarréplica tras haber intervenido López Miras.

En clave política, ha afirmado que Feijóo «a día de hoy lo ha enviado aquí para su interés electoral, para ir al debate y decirle a Sánchez que él no pacta con Vox y que es capaz de decirle no a Vox».

Antelo ha vuelto a reiterar que «no es posible, de verdad, no es posible; lo que nos está pidiendo es un imposible, nosotros no podemos confiar porque ya sabemos lo que ha sucedió en 2019, que no se cumplieron los acuerdos y tenemos la obligación porque nuestros votantes no lo han hecho».

Otra oportunidad

López Miras tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente el lunes, 10 de julio, a las 11.00 horas, fecha en la que se repetirá la votación.

En esta ocasión, para ser investido como presidente necesitará mayoría simple, esto es, más ‘síes’ que ‘noes’, con lo que de obtener finalmente la abstención de Vox, el diputado del PP podría repetir como presidente de la Comunidad.