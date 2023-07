Sin acuerdo tras la primera reunión para investir a López Miras: el PP rechaza a Vox en el Gobierno

PP y Vox dan por finalizado su primer acercamiento en Murcia de cara a la investidura de Fernando López Miras. Y lo hacen sin acuerdo: los populares habían planteado un documento de 88 medidas para llegar a un pacto programático, pero no han ofrecido a Vox la entrada en el Gobierno. Una posición que los de Santiago Abascal han rechazado, ya que insisten en tener puestos en el Ejecutivo como método de control interno sobre el cumplimiento del pacto. «Hay más días para negociar, aún hay tiempo», aseguran fuentes cercanas a la negociación. La abstención de Vox sería suficiente para la investidura de López Miras, por lo que si no hubiese acuerdo, Vox debería votar no.

Optimismo contenido en Murcia ante la posibilidad de un acuerdo que, de momento, está lejos. El tiempo apremia, a falta de dos días para que se inicie el proceso de investidura, y las posiciones siguen en su punto de partida. El PP murciano ofrece programa, Vox pide entrar en el Gobierno. Y el PP le dice que, de momento, ni hablar.

El documento aportado por el PP a esa mesa de negociación, la primera a la que se sientan ambas partes desde el 28M, contenía 88 puntos sobre la continuidad del trasvase Tajo Segura, los «graves problemas» de financiación autonómica, sobre medidas para «proteger a las familias, a los mayores y a los jóvenes», de la protección del Mar menor y de simplificar los trámites administrativos, aseguran fuentes populares.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Murcia, Joaquín Segado, ha hecho balance de la reunión a su salida: «Se ha abierto una vía de diálogo y negociación que nos permite intentar dar una estabilidad a la Región de Murcia los próximos años, que termine evitando una repetición de elecciones. Partimos de una base que es el resultado electoral. Estamos a tan sólo dos diputados de la mayoría absoluta y no hay alternativa posible ni ninguna otra suma», ha asegurado Segado.

Segado había afirmado hace sólo unos días, tras la ronda de las consultas parlamentarias con la presidenta de la Asamblea Regional, que “si Vox no vota en contra de Fernando López Miras con la izquierda, la investidura es posible”.

Una comisión

Por otra parte, este martes se conoció que el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Antonio Martínez, presidirá la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

Martínez interpretó que este nombramiento podría ser un «principio de acuerdo que puede orientar perfectamente cuál puede ser el futuro político de la Región de la mano de un gobierno mayoritario que pueda tener un apoyo en más de 30 diputados de la Asamblea Regional frente a los otros 15 que estarían en un sentido contrario», según declaró tras concretarse el acuerdo que daba a Vox esta presidencia de comisión.

Sin «regalos»

Esta semana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró que López Miras estaba «legitimado» con el 43% de los votos para gobernar en solitario en Murcia y advirtió al presidente de esa formación, Santiago Abascal, que «no hay razones objetivas para que Vox niegue el Gobierno al Partido Popular» en esa región. A su entender, si ese partido decide votar con la izquierda será «un error que pagarán en las urnas» el 23 de julio.

Este martes, Santiago Abascal le respondía y le recordaba que su formación no va a «regalar» sus votos en Murcia, aunque al Partido Popular solo le falten dos escaños para alcanzar la mayoría absoluta, y ha asegurado que están «con la mano tendida» para intentar llegar a un acuerdo pero no aceptarán «ningún chantaje».

«Dicen que solo les hacen falta dos escaños, nosotros tenemos nueve y nuestros escaños no se dividen», ha avisado Abascal solo dos días antes de que se inicie el debate de investidura del presidente de la Región y candidato a la reelección, Fernando López Miras.

Abascal ha relacionado la situación actual de Murcia con la vivida tras las elecciones de 2019. Entonces, ha recordado, llegaron a un acuerdo de investidura con el PP, que después los populares «incumplieron» y además López Miras se apoyó para su gobierno en diputados tránsfugas de Vox.

«No se puede desligar la situación actual de lo ocurrido los cuatro años anteriores», ha advertido, lamentando que el PP plantee ahora «un escenario similar» al de la anterior legislatura.

«Eso no es posible cuando Vox ha pasado de cuatro a nueve escaños y cuando tiene el 18% de los votos», ha avisado recordando que en Extremadura, donde sí han llegado a un acuerdo de coalición, Vox solo tuvo el 8 por ciento de los votos.