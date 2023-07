Almeida ve «insultante» que Sánchez vaya a La Mareta normalizando el apoyo de «prófugos y bilduetarras»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado este jueves de «insultante» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «se vaya de vacaciones a La Mareta (Lanzarote)» naturalizando el apoyo de «un prófugo de la Justicia [Carles Puigdemont] y los ‘bilduetarras’». En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última antes del descanso vacacional, el regidor ha recordado que Sánchez quiere ser investido de nuevo «con los votos de un prófugo que lleva en Waterloo seis años porque dio un golpe de Estado».

Almeida ha acusado al PSOE de que «les vale todo para ser presidente, hasta pactar con 17 partidos distintos y no siendo la lista más votada». Insiste en que Sánchez va a «someterse a lo que pida un prófugo que quiere acabar con el modelo de convivencia» de España y, todo ello, mientras que el socialista «se va de vacaciones a La Mareta».

El PP, gobernando en la capital de España, promete, seguirá mostrando su «compromiso con la Nación» y su negativa a «que se permitan pactar con un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont», algo «que le escandalizaría a cualquier demócrata», igual que «pacte con ERC, los ‘bilduetarras’ y hasta 15 partidos diferentes sin ser la fuerza más votada».

«Puigdemont no puede ser la llave de la gobernabilidad para el futuro de España», ha esgrimido Almeida, para quien Sánchez se ha ido de vacaciones antes que de costumbre «para que España olvide a la vuelta el pacto que ha hecho». Para Madrid, una investidura de Sánchez sería «una mala noticia» porque «nunca ha estado tan hostigada, señalada e insultada» que con el socialista, que ha ido demostrando un «comportamiento de deslealtad institucional hacia Madrid», ha señalado como recoge Europa Press.

El alcalde de la capital tiene la certeza de que un gobierno de Sánchez «va a tratar de perjudicar económicamente a Madrid». «No me cabe duda porque no va a ejecutar inversiones significativas sino que va a primar al País Vasco y a Cataluña», remarca. «Le pido que, si no quiere ayudar, que no moleste, que no estorbe», ha afeado insistiendo en que el socialista «no hostigue, no azuze odio y crispación hacia Madrid». «Las decisiones las toman Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián y Puigdemont», ha afeado.

Almeida vaticina que los socios de Sánchez «le dirán que tiene que incrementar ese acoso y señalamiento a Madrid». El PP, ha destacado el edil, apuesta por «otra forma de hacer política siendo leales con el modelo constitucional» para encarar «el reto que tiene España, preservar el modelo de convivencia». «No vamos a abdicar de esa responsabilidad», ha augurado.

Feijóo

Por otra parte, el alcalde desde Cibeles ha recordado la «trayectoria digna de elogio» del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que cuenta con «el respaldo de todo el PP». Acompañado por la portavoz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, Almeida zanja: «No hay debate» sobre el liderazgo de Feijóo porque ha hecho «un trabajo extraordinario en los 15 meses» que lleva de presidente del PP y en un ciclo electoral en el que se han ganado las elecciones en Andalucía y en municipios y autonomías como Madrid con unos «resultados extraordinarios».

A lo que ha sumado que «es la primera vez en siete años que el PP gana unas elecciones estatales», lo que hace que sea «el primer partido a nivel regional, local y nacional». Almeida destaca que el partido está «en buenas manos» después de «la situación que tenía», en referencia a la crisis de Pablo Casado, consiguiendo un PP «cohesionado y unido», además de ser «el preferido por los españoles». Así mismo, sobre los mensajes de apoyo a Isabel Díaz Ayuso, como los de Esperanza Aguirre, Almeida se remite a las palabras de la propia jefa del Ejecutivo autonómico, «compartidas por la totalidad del PP hacia el liderazgo de Feijóo».

Paro

Sobre los datos de paro, Almeida ha defendido que «nadie no puede no alegrarse», pero le ruega a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, «luz y taquígrafos» una vez pasadas las elecciones. Le solicita «que aclare cuántos fijos discontinuos hay en España, que aclare la productividad real por trabajador». En todo caso, enmarca los buenos guarismos en que «las políticas de Madrid funcionan» porque «son el modelo que lidera la transformación».

Por último, Almeida avanza que desde septiembre arrancarán a preparar el presupuesto municipal de 2024, que tendrá que afrontar una serie de incertidumbres. Unas cuentas cargadas de inversiones e infraestructuras en Madrid. El área de Obras se volcará, por ejemplo, en la redacción del proyecto de Castellana Norte, en el cumplimiento de la M-30 por el puente de Ventas y en la concejalía social desarrollará el plan de fomento de la natalidad.