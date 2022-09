Los zumos beneficiosos para cortar el resfriado

Los zumos naturales no son la cura, pero hacen más sencillos esos largos días congestionados y de malestar causados por la gripe. Se trata de una enfermedad causada por el virus de la influenza. Aunque muchas veces suele pasar sin mayores consecuencias, si esta no es tratada adecuadamente, puede conseguirse cuadros de salud delicados y mortales. No hay una cura exacta, sino tratamientos paliativos que ayudan a calmar los síntomas y reducir la posibilidad de empeorar.

Descansando, evitando cambios bruscos de temperatura, no exponerse a espacios con olores intensos, procurar el uso de la mascarilla para no contagiar a más personas y consumir alimentos saludables que ayuden a mantener las defensas a tope, son algunos de las recomendaciones que son muy útiles para sobrevivir a la gripe y los resfriados otoñales.

Además, existen remedios de la abuela que parecen un arma infalible ante la gripe, sin embargo, no hay prueba científica de su eficacia. Lo que sí es seguro es que los zumos a base de cítricos pueden generar cierto alivio ante los síntomas más incómodos, como la congestión nasal, el dolor de garganta o el cansancio.

Lo ideal es que siempre se acuda a un médico para asegurarse de ingerir las dosis necesarias de medicamento y que aconseje lo más seguro para tratar este tipo de virus.

Recetas de zumos

Zumo de limón, jengibre y miel

Ingredientes