Desde que el encierro ha terminado, la tos y los estornudos han sido abundantes pero posiblemente no tan to como antes, ya que permanecer en casa durante los últimos meses ha permitido que estemos menos expuestos a resfriados y virus. Esto nos podría llevar a plantearnos la duda si lo que tenemos es simplemente un resfriado o coronavirus, ya que los dos virus comparten síntomas similares: fiebre, escalofríos, dolores corporales y tos. Sin embargo, se cree que la secreción nasal y la congestión de los senos paranasales son muy poco comunes en el covid-19. Si bien se puede sentir un malestar general frente a un resfriado, los síntomas suelen ser más leves en comparación con los virus más agresivos como la gripe o el coronavirus. Aunque no existe una cura milagrosa garantizada, pero hay trucos que pueden intentar curar un resfriado en 24 horas, y a continuación, daremos una guía de ellos.

¿Es posible curar un resfriado al instante?

Si bien la enfermedad desaparecerá por sí sola sin tratamiento médico, estos consejos pueden ayudar a curar un resfriado en forma más rápida o evitar que se repita varias veces al año.

Bebe mucha agua

Mantenerse hidratado es absolutamente vital para ayudar a curar un resfriado, así como también eliminar la congestión y mantener la garganta lubricada. Se deben evitar las bebidas azucaradas, en su lugar se debe beber solo agua puede ser con limón o un té de hierbas como de jengibre, salvia o cúrcuma.

Aumento de vitamina C

Esta popular vitamina es extremadamente útil para combatir infecciones, por lo que ante los primeros síntomas de un resfriado asegúrate de aumentar su consumo. Trata de comer bayas, frutas cítricas, papayas, brócoli y pimientos rojos lo que te ayudarán a mantenerte protegido.

Hervir algunos huesos

El caldo de huesos está lleno de nutrientes, que incluyen gelatina, colágeno y una gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudarán a curar un resfriado en forma más rápida.

Suplementos

Se puede ayudar al sistema inmunológico tomando suplementos de vitaminas A, C y D. Ya que la vitamina A ayuda a combatir enfermedades infecciosas, la vitamina C protege las células y ayuda a su función y la vitamina D contribuye a reducir el cansancio y la fatiga además de ser fundamental para la salud general de los huesos y músculos.

Las salidas al aire libre serán beneficiosas

Cuando se trata de combatir un resfriado la vitamina D es esencial, ya que ayuda a regular la respuesta inmunológica.

Debido a que muchas personas durante los meses de mucho frío evitan las salidas al aire libre y por lo tanto dejan de tener contacto con el sol, esto los lleva a tener deficiencia de vitamina D.

Es importante asegurarse de exponerse a los rayos UVB del sol al menos 15 minutos por día, incluso si hace frío. Para las personas que no puedan hacerlo, deben optar por suplementos de vitamina D3.