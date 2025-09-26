Tarta Selva Negra al estilo Eva Arguiñano, deliciosa y esponjosa
La Selva Negra es de esas tartas que no pasan desapercibidas. Su origen está en Alemania, pero ya se ha hecho un hueco en muchas mesas de celebración aquí. Bizcocho de cacao, nata montada, cerezas jugosas y un toque de licor… ¿quién puede resistirse? Inspirándonos en el estilo de Eva Arguiñano, que siempre apuesta por recetas sencillas pero vistosas, te contamos cómo preparar esta delicia en casa de forma rápida y sencilla, sin complicaciones y con un resultado de pastelería.
Ingredientes para 8-10 raciones
Bizcocho de cacao:
Relleno y cobertura:
- 500 ml de nata para montar (bien fría, 35 % MG mínimo)
- 80 g de azúcar glas
- 1 bote de cerezas en almíbar (300 g escurridas)
- 50 ml de licor Kirsch o de cerezas (opcional)
- Virutas de chocolate negro para decorar
Preparación paso a paso
- El bizcocho
Precalienta el horno a 180 ºC. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen el volumen. Mezcla aparte la harina, el cacao, la levadura y la pizca de sal, y añádelos poco a poco a la mezcla de huevos. Hazlo con movimientos suaves para que no pierda aire. Vierte en un molde redondo engrasado y hornea 30-35 minutos. Deja enfriar bien antes de cortar.
- La nata montada
Monta la nata en un bol frío. Cuando empiece a espesar, añade el azúcar glas y sigue batiendo hasta que quede firme. Resérvala en la nevera.
- Las cerezas
Escúrrelas y guarda un poco de su almíbar. Si usas licor Kirsch, mézclalo con ese almíbar para calar el bizcocho.
- Montaje
Corta el bizcocho en tres discos. Coloca el primero, mójalo con el almíbar, cubre con nata y reparte cerezas troceadas. Repite con el segundo disco. Cierra con el tercero y cubre toda la tarta con nata montada. Decora con virutas de chocolate y unas cuantas cerezas enteras por encima.
Consejos de la casa
- Haz el bizcocho el día antes: al reposar y en frío, se corta mucho mejor.
- Si no quieres alcohol, solo usa el almíbar de las cerezas.
- Para que la nata se mantenga firme, enfría bien el bol y las varillas antes de montarla.
- Al igual que las cerezas, las castañas son un ingrediente ideal en repostería.
Calorías aproximadas
Huevos (6): 450 kcal
Azúcar total (230 g): 920 kcal
Harina (120 g): 410 kcal
Cacao puro (40 g): 160 kcal
Nata (500 ml): 1.750 kcal
Cerezas en almíbar (300 g): 600 kcal
Kirsch (50 ml): 120 kcal
Chocolate (50 g): 270 kcal
Total aproximado: 4.680 kcal en toda la tarta.
Si se divide en 10 raciones, cada porción ronda las 470 kcal.
Un final dulce y festivo
La Selva Negra es un clásico de la repostería internacional, pero hecha en casa tiene un encanto especial. No es complicada como el hojaldre, y la combinación de cacao, nata y cerezas es un acierto seguro. Si la preparas para una comida familiar o un cumpleaños, verás cómo desaparece en cuestión de minutos. Con la sencillez que caracteriza a Eva Arguiñano, esta tarta demuestra que no hace falta complicarse para lograr un postre espectacular.