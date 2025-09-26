Recetas de postres

Tarta Selva Negra al estilo Eva Arguiñano, deliciosa y esponjosa

Selva negra
Tarta Selva Negra.
Tarta Selva Negra al estilo Eva Arguiñano, esponjosa y deliciosa, ideal para postres y ocasiones especiales.

La Selva Negra es de esas tartas que no pasan desapercibidas. Su origen está en Alemania, pero ya se ha hecho un hueco en muchas mesas de celebración aquí. Bizcocho de cacao, nata montada, cerezas jugosas y un toque de licor… ¿quién puede resistirse? Inspirándonos en el estilo de Eva Arguiñano, que siempre apuesta por recetas sencillas pero vistosas, te contamos cómo preparar esta delicia en casa de forma rápida y sencilla, sin complicaciones y con un resultado de pastelería.

Ingredientes para 8-10 raciones

Bizcocho de cacao:

  • 6 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 120 g de harina
  • 40 g de cacao puro
  • 1 sobre de levadura química
  • Una pizca de sal

    • Relleno y cobertura:

    • 500 ml de nata para montar (bien fría, 35 % MG mínimo)
    • 80 g de azúcar glas
    • 1 bote de cerezas en almíbar (300 g escurridas)
    • 50 ml de licor Kirsch o de cerezas (opcional)
    • Virutas de chocolate negro para decorarCerezas

    Preparación paso a paso

    1. El bizcocho
      Precalienta el horno a 180 ºC. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen el volumen. Mezcla aparte la harina, el cacao, la levadura y la pizca de sal, y añádelos poco a poco a la mezcla de huevos. Hazlo con movimientos suaves para que no pierda aire. Vierte en un molde redondo engrasado y hornea 30-35 minutos. Deja enfriar bien antes de cortar.
    2. La nata montada
      Monta la nata en un bol frío. Cuando empiece a espesar, añade el azúcar glas y sigue batiendo hasta que quede firme. Resérvala en la nevera.
    3. Las cerezas
      Escúrrelas y guarda un poco de su almíbar. Si usas licor Kirsch, mézclalo con ese almíbar para calar el bizcocho.
    4. Montaje
      Corta el bizcocho en tres discos. Coloca el primero, mójalo con el almíbar, cubre con nata y reparte cerezas troceadas. Repite con el segundo disco. Cierra con el tercero y cubre toda la tarta con nata montada. Decora con virutas de chocolate y unas cuantas cerezas enteras por encima.

    Consejos de la casa

    • Haz el bizcocho el día antes: al reposar y en frío, se corta mucho mejor.
    • Si no quieres alcohol, solo usa el almíbar de las cerezas.
    • Para que la nata se mantenga firme, enfría bien el bol y las varillas antes de montarla.
    • Al igual que las cerezas, las castañas son un ingrediente ideal en repostería.

    Calorías aproximadas

    Huevos (6): 450 kcal

    Azúcar total (230 g): 920 kcal

    Harina (120 g): 410 kcal

    Cacao puro (40 g): 160 kcal

    Nata (500 ml): 1.750 kcal

    Cerezas en almíbar (300 g): 600 kcal

    Kirsch (50 ml): 120 kcal

    Chocolate (50 g): 270 kcal

    Total aproximado: 4.680 kcal en toda la tarta.
    Si se divide en 10 raciones, cada porción ronda las 470 kcal.

    Un final dulce y festivo

    La Selva Negra es un clásico de la repostería internacional, pero hecha en casa tiene un encanto especial. No es complicada como el hojaldre, y la combinación de cacao, nata y cerezas es un acierto seguro. Si la preparas para una comida familiar o un cumpleaños, verás cómo desaparece en cuestión de minutos. Con la sencillez que caracteriza a Eva Arguiñano, esta tarta demuestra que no hace falta complicarse para lograr un postre espectacular.

