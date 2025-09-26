Tarta Flaó: receta tradicional con sabor auténtico

Hay postres que saben a tradición y memoria. El flaó, típico de Ibiza y Formentera, es uno de ellos. No es la clásica tarta de queso, aunque lo parezca a primera vista: su carácter viene de un par de ingredientes que sorprenden al primer bocado, la hierbabuena fresca y el anís dulce. Esa mezcla de frescor y aroma convierte cada porción en un viaje directo al Mediterráneo. Una excelente opción para una celebración.

Ingredientes

Para un molde de unos 26 cm (unas 8-10 raciones):

Masa:

250 g de harina

100 g de manteca de cerdo (o mantequilla si prefieres)

80 g de azúcar

1 huevo

40 ml de anís dulce

Una pizca de sal

Relleno:

500 g de queso fresco de cabra (o mezcla con oveja, mucho mejor que vaca)

150 g de azúcar

3 huevos

10-12 hojas de hierbabuena fresca

1 cucharada de anís dulce

Ralladura de 1 limón

Canela en polvo (opcional)

Cómo prepararlo

La masa

En un bol mezcla la harina con el azúcar y la sal. Añade la manteca en trozos y trabaja con las manos hasta que tenga aspecto de migas. Incorpora el huevo y el anís, y amasa suavemente. No hace falta insistir demasiado, solo hasta que se integre. Haz una bola, cúbrela con film y déjala reposar en la nevera media hora. El molde

Precalienta el horno a 180 ºC. Estira la masa con un rodillo hasta dejarla fina y colócala en el molde engrasado. Pincha la base con un tenedor para que no se infle. El relleno

Bate los huevos con el azúcar hasta que blanqueen. Añade el queso desmenuzado, la ralladura de limón y el anís. Pica la hierbabuena muy fina y mézclala con la crema. Si quieres una textura más lisa, pasa la batidora. El horneado

Vierte la mezcla sobre la base y hornea 35-40 minutos. La tarta estará lista cuando la superficie esté dorada y al pinchar salga limpio el palillo. Deja enfriar antes de desmoldar y, si puedes, espera unas horas: el flaó gana mucho con reposo.

Consejos de la abuela

El queso fresco de cabra es el que mejor refleja la receta tradicional.

La hierbabuena debe ser fresca : es lo que da el contraste inesperado.

: es lo que da el contraste inesperado. Espolvorear un poco de canela al final es opcional, pero le va de maravilla.

Se puede agregar alguna fruta al gusto.

Calorías aproximadas

Harina (250 g): 850 kcal

Manteca (100 g): 900 kcal

Azúcar (230 g): 920 kcal

Huevos (4): 320 kcal

Anís (55 ml): 170 kcal

Queso fresco (500 g): 900 kcal

Total: ~4.060 kcal en toda la tarta.

Por ración (10 porciones): unas 400 kcal.

El flaó en la mesa

No es un postre cualquiera. El flaó se preparaba en Pascua y otras fiestas, cuando las familias se reunían alrededor de la mesa grande. Hoy se encuentra en casi cualquier pastelería de Ibiza, pero hacerlo en casa tiene otro encanto. El aroma de la hierbabuena al salir del horno es difícil de olvidar, y la mezcla de sabores te transporta a la isla sin necesidad de coger un avión.