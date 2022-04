Tarta de piña: receta rápida y saludable

Uno de los postres más irresistibles que se puede elaborar fácilmente en casa es la clásica tarta de piña. A diferencia de otras, esta tarta tiene una textura húmeda y esponjosa, sobre todo, gracias a la piña, la cual aporta jugosidad y un dulzor único a esta receta. Sin embargo, lo verdaderamente especial de esta tarta es su presentación, ya que se cocina al revés con la cubierta en la base del molde, por tanto, para servirlo es imprescindible desmoldarlo.

Aparte de ser una receta muy deliciosa, la tarta de piña implica una preparación rápida y sencilla, pues estará lista en tan solo 1 hora. Este postre es ideal para tomar con una taza de café, un té o un vaso de leche caliente para mojar.

La piña no solo es dulce y sabrosa, también es muy saludable. Contiene vitamina C, la cual aumenta las defensas del cuerpo. Además, posee bromelina, una enzima con propiedades digestivas que ayuda a digerir las proteínas. Por último, pero no menos importante, es rica en hierro y tiene un efecto diurético que permite eliminar líquidos y toxinas.

Ingredientes: