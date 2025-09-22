Tarta de ciruelas de Eva Arguiñano: un postre casero y jugoso

Si hay algo que siempre consigue alegrar una mesa, es una buena tarta de fruta. Entre todas las opciones, la tarta de ciruelas tiene un encanto especial: es ligera, jugosa y combina el punto ácido de la fruta con la dulzura justa de la masa. Eva Arguiñano, con su estilo cercano y sencillo, suele apostar por postres de frutas como este, que no necesitan complicarse para triunfar.

Es una receta saludable, ideal para aprovechar las ciruelas de temporada, esas que a veces se acumulan en el frutero y no sabes muy bien qué hacer con ellas. Aquí se transforman en un postre casero que huele a hogar y conquista a todos en la mesa.

Ingredientes (para 8 raciones)

600 g de ciruelas maduras (rojas o amarillas)

200 g de harina de trigo

150 g de azúcar

3 huevos medianos

120 g de mantequilla blanda

1 yogur natural (125 g)

1 sobre de levadura química (16 g)

Una pizca de sal

Azúcar glas para decorar (opcional)

Paso a paso

Preparar la fruta. Lava las ciruelas, quítales el hueso y córtalas en gajos. Reserva la mitad para la masa y la otra mitad para decorar la superficie. La base de la tarta. En un bol, bate la mantequilla con el azúcar hasta que quede cremosa. Añade los huevos uno a uno y, cuando esté todo integrado, suma el yogur. Añadir los ingredientes secos. Tamiza la harina junto con la levadura y la sal. Incorpora poco a poco, mezclando con suavidad para que no se formen grumos. El toque jugoso. Mezcla la mitad de los gajos de ciruela con la masa. Así la fruta soltará jugo durante la cocción y dará ese punto húmedo tan apetecible. Montar la tarta. Engrasa un molde redondo (unos 24 cm) y vierte la masa. Coloca encima el resto de los gajos de ciruela, repartiéndolos de forma armoniosa. Hornear. Precalienta el horno a 180 ºC y cocina durante 40-45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Enfriar y disfrutar. Deja que repose antes de desmoldar y, si quieres darle un aire más elegante, espolvorea azúcar glas.

Consejillos útiles

Si las ciruelas están muy ácidas , espolvorea un poco de azúcar antes de colocarlas sobre la masa.

, espolvorea un poco de azúcar antes de colocarlas sobre la masa. También puedes mezclar ciruelas con albaricoques o nectarinas para variar el sabor.

Para aligerar la receta, sustituye la mantequilla por aceite de oliva suave o de girasol.

También puedes agregar queso mascarpone, que da una textura especial.

Calorías aproximadas

Ciruelas (600 g): 270 kcal

Harina (200 g): 680 kcal

Azúcar (150 g): 600 kcal

Huevos (3): 210 kcal

Mantequilla (120 g): 860 kcal

Yogur (125 g): 70 kcal

Extras (levadura, sal, azúcar glas): 20 kcal

Total receta completa: 2.710 kcal aprox.

Por ración (8): unas 340 kcal.

Un postre que sabe a casa

Lo bonito de esta tarta es que no pretende impresionar con artificios, sino con lo de siempre: ingredientes sencillos, un horneado tranquilo y el cariño de un postre casero. Las ciruelas le dan ese contraste jugoso que evita que resulte empalagosa, y cada bocado recuerda que las recetas de fruta nunca pasan de moda.

Es perfecta para acompañar un café por la tarde, para una merienda familiar o incluso como postre tras una comida ligera. Y lo mejor: es económica, aprovecha fruta de temporada y, como diría la propia Eva Arguiñano, ¡está riquísima y muy fácil de hacer!